40歲表哥存款50萬自嘆很魯 網解析「花式炫耀」：資產至少6000萬

每個人對於人生成功或失敗的定義不同，就有民眾在PTT表示，近期他和40歲的表哥聊天，對方目前育有2子，夫妻年薪約200萬，在台北市文山區有2間房，但身上能活用的存款只有50萬元，無奈自嘲「這樣很魯」，引起網友熱議。

原PO以「40歲這樣人生成功還失敗」為題表示，他表哥今年40歲，在一般公司擔任主管，年薪約110萬，身高跟體重分別是180公分、75公斤，「長相大概PR 70吧，不帥不醜」。他透露，表嫂是一名正式音樂教師，年薪約90萬，夫妻倆共育有2子，住在文山區一棟50年的老公寓，不須繳房貸。

原PO指出，表哥在文山區還有1間18坪的華廈小房，剩9年房貸，一個月還有4萬房貸，不過對方身上能活用的存款只有50萬，「股票沒問，但沒買車」。對此，表哥無奈自嘲「這樣很魯」，希望他能好好讀書，考上台清交成的碩士去台積電。不過原PO在理解表哥情況後，仍不解提問「這樣真的魯嗎？」

貼文一出，引起不少網友討論，「花式炫耀，一堆關鍵字，北市有房、有錢養孩子、老婆鋼琴老師、車子不想買，要買也不是不行」、「謙虛客套還聽不出來喔？」、「到底什麼人會覺得進台積電就等於成功啊」、「不錯啊，單純的小日子」。

還有一票網友認為有不動產就贏過許多人，「名下有兩間台北市的房子，還魯？」、「2棟文山區，資產至少6000萬+了」、「2棟文山喔，過沒幾年不動產價值就破億了」、「扣掉不動產，是蠻魯的，但他有不動產屌打一堆人，PR 90」、「台北有房，沒房貸，不錯了」。