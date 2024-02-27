迅雷不及掩耳！158年老字號企業 不到十五個月就從歷史巔峰步入破產

經濟成長也是如此。實質人均GDP在過去一百年間成長八倍。美國一九二○年代的實質人均GDP和現今土庫曼(Turkmenistan)的數值相同。過去一個世紀的成長令人咋舌。

但是，GDP大約每年成長三％，這個數字放在任何一個年度、任何一個十年，或是任何一個人的一生中，都很容易被忽略。超過五十歲的美國人自出生至今，實質人均GDP至少成長了一倍。但是，大家不記得自己出生時的世界樣貌。他們只記得距今幾個月內的事，因此一定看不出任何進步。

進步需要長時間、破壞很短暫

職涯、社會進步、品牌、公司與人際關係也是一樣。進步總是需要時間，而且需要的時間通常很長，長到我們察覺不到正在進步。那麼，壞消息呢？壞消息沒在怕、也沒在客氣。它以迅雷不及掩耳的速度襲來，快到壓制你的注意力，讓你目不轉睛。珍珠港事件與九一一事件可能是近百年來最重大的兩宗新聞事件。兩者從開始到結束大約只有一個小時。

本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》 大部分人從不曾聽聞新冠肺炎到生活被它搞得天翻地覆，只花不到三十天的時間。雷曼兄弟這間一百五十八年的老字號企業，不到十五個月就從歷史巔峰步入破產。

安隆(Enron)、房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)、諾基亞(Nokia)、伯尼．馬多夫(Bernie Madoff)、穆安瑪爾．格達費(Muammar Gaddafi)、巴黎聖母院與蘇聯也是一樣。數十載繁華可能不到幾分鐘就化為一片破敗，卻不曾見過一片破敗不到幾分鐘就化出數十載繁華。

這項道理其來有自。成長必然要對抗掣肘的競爭拖慢步伐。新的想法要爭搶關注，商業模式得對抗既有業者，摩天大樓必須抵抗重力；成長一定是頂著逆風前行。但是，衰退來襲時，人人拚命走避。或許有人會跳進去，試圖力挽狂瀾，但是它不會吸引大批局外人趕著加入，像推動進步一樣阻擋衰退。

數百億個步驟必須按照正確順序進行，才終能創造出一個人類。但是，只要發生一件事，就足以導致人體衰亡。人類胚胎在五週內就發展出大腦、跳動的心臟、胰臟、肝臟與膽囊。剛出生的嬰兒就有一千億個神經元、兩百五十兆個神經突觸、十一項彼此合作的器官系統，以及一種人格。複雜程度令人嘆為觀止。

但是，反過來看，死亡就簡單了。管它是創傷、心臟病、中風，還是癌症、感染、用藥過量，死亡多半起因於缺血與缺氧。就這樣。病情本身或許複雜，但是致命的一擊來自於沒有足夠的血液與氧氣輸送到需要的地方。

人的誕生：超乎理解的複雜。人的死亡：實在簡單。作家哈拉瑞也寫到類似的觀點：「要保有和平，我們需要幾乎每一個人都做出正確的選擇。相形之下，只要一方做錯選擇，就可能爆發戰爭。」

「製作複雜，破壞容易」的概念無所不在。蓋房子需要能力精熟的工程師；拆房子只需要一把大鎚子。即使是不容易破壞的事物，破壞條件也通常比製作條件更簡單。

挫折總是被關注更多

諷刺的是，儘管成長與進步的力量遠比挫折強大，但挫折總是因為發生得太快而得到更多關注。在壞消息的鼓聲之間有緩慢的進步穿梭其間，這就是事物運作的常態。要習慣這件事不容易，但是它永遠會跟著我們。

在這裡我要凸顯兩項重點。許多進步與好消息都和沒有發生的事情有關，而幾乎所有的壞消息都和已經發生的事情有關。

沒有發生的死亡、沒有感染到的疾病、不曾開打的戰爭、避開的悲劇，以及避開的不公不義等，都是好消息。人們很難對這些事產生具體的概念，甚至難以想像，遑論衡量。

但是，壞消息看得到。而且豈止看得到，根本是直衝到你眼前，逼得你無法轉開目光，像是恐怖攻擊、戰爭、車禍、全球大流行病、股市崩盤、政治鬥爭等。

我們太容易低估進步有多容易達成。要是我說：「一般美國人的財富在五十年後成長為兩倍的可能性有多高？」這句話聽起來實在荒謬，而且可能性似乎非常低。要比今天富有兩倍嗎？也就是現在的財富翻倍成長？這個目標似乎要求過高。

但是如果我說：「我們在未來五十年間實現年均成長率一．四％的可能性有多高？」這聽起來簡直就是個悲觀主義者。百分之一？就那樣？但是，這兩句話講的當然都是同一個數字。

世界從過去到現在都是這樣，未來也永遠不會變。

（本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》作者：摩根．豪瑟 譯者：周宜芳）