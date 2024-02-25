艾森豪總統吃漢堡當午餐、當晚心臟病嚴重發作 此後的發展非比尋常

好消息需要時間醞釀，而壞消息往往在頃刻之間出現，這項重要事實可以解釋很多事。巴菲特說，建立聲譽要花費二十年，摧毀聲譽只需要五分鐘。很多事都是這樣運作。

這是世界運作的一項自然法則，由一項事實所驅動：好消息來自複利效應，需要日積月累；而壞消息來自信心崩盤或嚴重錯誤，可能發生在轉瞬之間。

一九五五年九月二十三日，艾森豪總統吃了一個漢堡當午餐。當天晚上，他感到胸痛，還對太太說洋蔥讓他胃痛。然後他開始恐慌。他的心臟病嚴重發作，這可以輕易就能要他的命。如果是那樣，艾森豪就會成為那一年死於心臟病的七十多萬名美國人之一。此後的發展非比尋常；但是很少人關注。

美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)的數據顯示，自一九五○年代以來，經年齡調整的人均心臟病死亡率下降超過七○％。

死於心臟病的美國人非常多，因此死亡率降低七○％所挽救的生命，多到難以想像。如果心臟病的死亡率沒有下降，也就是說，要是心臟病的治療水準沒有提升，死亡率自一九五○年代以來沒有趨於穩定，過去六十五年間死於心臟病的美國人，會比實際數字多兩千五百萬人。

本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》 兩千五百萬人！即使以單一年度來看，這種改善幅度也令人難以置信：相較於一個自一九五○年代以來沒有任何進步的社會，現在的社會每年死於心臟病的美國人減少超過五十萬人，等同於每個月挽救一整座足球場的觀眾人數。

這怎麼不算是一件大事？為什麼沒有人沿街敲鑼打鼓，大聲昭告天下這有多麼不可思議，並且為心臟科醫師樹立雕像？我來告訴你為什麼：因為進步的發生過於緩慢，慢到沒有人注意到。

一九五○年至二○一四年間，心臟病死亡率平均每年下降一．五％。如果你看到新聞標題寫著「心臟病死亡率去年下降一．五％」，你會作何反應？你會打個哈欠，不予理會。那就是我們向來的反應。

我們一直都是這樣做。最重要的事物來自複利效應；但是複利效應需要一段時間醞釀，所以容易被忽略。

新科技要歷經數年或數十年才會被大家注意到，接下來又要再花數年或數十年才會被大家接受，並且付諸應用。說說看，有哪一項新科技是大眾一眼就看出它所有的潛力，並且立刻採納使用。

根本沒有。世界看似睽違多年才有一項創新，因而挑起許多悲觀情緒，不過那通常是因為一項新的創新需要許多年才會得到注意。即使在自然科學領域也是如此：歷史學家大衛．伍頓(David Wooton)表示，從發現細菌到醫學界承認細菌引起疾病，中間經過兩百年，然後又經過三十年發明消毒劑，再經過六十年才使用盤尼西林。

（本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》作者：摩根．豪瑟 譯者：周宜芳）