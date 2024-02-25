學生無預警一記猛拳 魔術逃脫大師胡迪尼盲腸破裂、與世長辭

想像有個心滿意足的孩子，幸福的玩著玩具，映著陽光的臉龐掛著微笑。

在他們心裡，一切都很美好。周遭的環境就是他們的全世界：身旁有媽媽、有爸爸，伸手有玩具，肚子裡有食物。對他們來說，生活完美無缺。他們擁有所需的一切資訊。

沒看到的事物

他們不知道的事情遠遠多更多。在三歲孩子的心智裡，地緣政治的概念完全無從想像。不論是利率上升會傷害經濟、為什麼有人需要薪水，或者職涯究竟是什麼，或是罹癌風險，這些觀念完全在他們的視野與腦海之外。

心理學家丹尼爾．康納曼(Daniel Kahneman)說：「我們怎麼樣都不會想到，我們沒看到的事物可能會推翻我們所相信的一切。」

萬萬沒想到的是，連成年人也看不到這個世界上正在發生的事情。

有一段令人難忘的影片是二○○一年九月十一日早上，就在恐怖攻擊即將發生前沒多久，紐約市地方新聞節目這樣開場：「早安；早上八點的氣溫是華氏六十四度(約攝氏十八度)。今天是九月十一日星期二……今天會是一整天都有陽光的美麗天氣。這真的是一個美好的九月天，午後的氣溫大約是華氏八十度……。」

風險就是他們沒有預料到的事物。

—

顧名思義，風險就是你拿它沒輒的事情。世界上就是有這種事。

你不可能為想像不到的事情做計畫，而你愈是覺得自己已經把想像得到的部分全都想過，等到你沒料想的事情發生時，你就愈是震驚。

不過，有兩件事可以幫得上忙。

第一，用加州因應地震的方式看待風險。加州政府知道大地震將會發生；但是，他們不知道地震什麼時候來、在哪裡發生、強度有多大。即使沒有明確的預測，緊急應變小組也已經做好準備。建築物在設計上要能夠承受百年難得一遇的大地震。納西姆．塔雷伯(Nassim Taleb)表示：「投資於準備，而不是投資於預測。」這句話直指核心。

本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》 如果你認為，在你為風險做準備之前必須先有明確的預測，那麼風險就會造成危險。你得預期風險會出現，只是不知道什麼時候或在哪裡出現，這樣好過你完全依賴預測行事；因為， 預測幾乎都是胡說八道，不然就是大家都知道的事情。預期(expectation)和預測(forecast)截然不同，因此，在這個世界上，無法預料的事物才叫風險，預期比預測更有價值。

第二，你要體認到，如果你只為可預見的風險做準備，那麼凡是你沒看到的風險，你都會毫無準備。因此，以個人理財來說，儲蓄金額感覺有一點太多的時候才是適當的水準。你應該要感覺自己過度儲蓄；這筆金額應該高到讓你有一點皺眉頭的程度。

當你衡量自己可以承受的債務水準時，也要採用同樣的道理：無論你認為自己可以背負多少債務，實際的金額或許應該再少一點。在這個世界，最重大的歷史事件在發生之前都看似荒謬無稽，因此你的準備也不應該合乎常理。

大多數時候，人們措手不及不是因為沒有預先計畫。有時候，反倒是全世界最聰明的計畫者不眠不休的工作、描繪他們想像得到的每個場景，最終才會失敗收場。他們為每一件合情合理的事物做計畫，直到被他們不曾想像到的事物迎面擊倒。

魔術大師哈利．胡迪尼(Harry Houdini)的表演有個固定的橋段，就是請觀眾裡最強壯的人上台，使盡全力出拳打他的腹部。

胡迪尼是業餘拳擊手，他會告訴觀眾，不管是誰的拳頭，他都挨得住，而且面不改色。這項特技的概念和他著名的逃脫術之所以受歡迎，原因有著異曲同工之妙：人們喜歡看到他的身體可以克服物理學的限制。

一九二六年的一場表演結束之後，胡迪尼邀請一群學生到後台和他見面。其中一個名叫高登．懷德海(Gordon Whitehead)的男人走上前去，冷不防的出拳攻擊胡迪尼的腹部。

懷德海沒有任何惡意，覺得自己只是模仿胡迪尼剛剛在台上表演的同一套把戲。

但是，胡迪尼沒有像在舞台上時為挨打做準備。他沒有繃緊腹腔神經叢、扎穩站姿、屏住呼吸，這些都是正式表演這項特技前他會做的事。懷德海的行動讓他措手不及。胡迪尼打發懷德海走開，痛苦都寫在臉上。

第二天，胡迪尼在疼痛中醒來，痛到蜷著身體，直不起腰來。

他的盲腸破裂，幾乎可以確定就是懷德海打的那幾拳所造成。

胡迪尼自此與世長辭。

他可能是歷史上最懂得在風險中求生存的人。把他用鐵鍊綁起來丟進河裡？沒問題。把他活埋進沙裡？沒問題，他可以在幾秒鐘內逃脫，因為他有計畫。

但是，一名學生讓他沒有預見、沒有準備的一記猛擊呢？

那是最大的風險。

你沒有預料到的事物永遠是最大的風險。

（本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》作者：摩根．豪瑟 譯者：周宜芳）