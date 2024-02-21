她彩券贏1.2億…四個月後又中獎4400萬 數字專家：機率十七兆分之一

諾貝爾經濟學獎得主康納曼曾說：「人類無法理解非常龐大或非常微渺的數字。承認這項事實對我們有益。」

連續中獎兩次

一九八六年，艾芙琳．瑪麗．亞當斯(Evelyn Marie Adams)在紐澤西州贏得彩券獎金三百九十萬美元（約1.23億新台幣）。四個月後，她再次中獎，贏得一百四十萬美元（約4400萬新台幣）。

「我不再買彩券了，」她告訴《紐約時報》：「我要把機會留給別人。」這是當時的大新聞，因為根據數字專家的計算，中獎兩次的機率微乎其微，只有十七兆分之一。

三年後，佩爾西．迪亞科尼斯(Persi Diaconis)與佛德烈克．莫斯特勒(Frederick Mosteller)這兩位數學家給大家潑了一盆冷水。如果只有一個人買彩券，中獎兩次的機率確實是十七兆分之一。

本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》 但是，如果每週都有一億人買彩券(美國就是如此)，有人中獎兩次的機率其實相當高。根據迪亞科尼斯與莫斯特勒的推算，機率高達三十分之一。那個數字沒有登上任何一則頭條新聞。

莫斯特勒說：「只要樣本夠大，什麼光怪陸離的事都可能發生。」這個世界為什麼看起來如此瘋狂，千載難逢的事件為什麼看似層出不窮，那就是其中一個原因。

這個星球上大約有八十億人。某起事件在每一天當中發生的機率如果是百萬分之一，那麼每一天應該會發生在八千人身上，相當於一年出現大約二百九十萬次，或許在你的一生中會出現二億五千萬次。

在你的一生中，就算是機率只有十億分之一的事件，也會成為數千萬人注定的命運。由於新聞媒體嗜喜報導奇聞異事，因此在這些事件發生時，你百分之百肯定會聽到相關報導。

「奇蹟」出現的機率

物理學家佛里曼．戴森(Freeman Dyson)曾經解釋道，經常被歸因於超自然、魔法或奇蹟的事物，其實都只是基礎數學的程度。

在平凡人的生活中，奇蹟發生的頻率應該大致是一個月一次，要證明這項定律很簡單。我們在一天當中清醒而認真生活的時間大約是八個小時，而我們所見所聞的事件發生的頻率是一秒一件。因此，一天發生的事件總數約為三萬件，相當於每個月約一百萬件。

如果「奇蹟」出現的機率是百萬分之一，那麼平均而言，我們應該每個月都會經歷一次奇蹟。不可思議的事件之所以發生，追根究柢是枯燥沉悶的統計學計算結果，這項觀念相當重要，因為災厄事件的發生也是源於同樣的道理。

想想那些百年難得一見的事件。像是百年一遇的洪水、颶風、地震、金融危機、詐欺案件、全球大流行病、政治解體、經濟衰退等，講也講不完。許多災厄事件都可以封為百年一遇的事件。

一％發生的機會

「百年一遇的事件」(one-hundred-year event)不是指「每一百年發生一次」，而是在任何一年發生的可能性大約是一％，這個數字看起來很低。但是，百年一遇的事件如果多達數百種，而且彼此是獨立事件，那麼某一年發生其中某一種事件的機率是多少？相當高。

如果明年有一％的機會發生新的災難性全球大流行病、一％的機會出現嚴重的經濟蕭條、一％的機會發生大洪災、一％的機會發生政治解體……諸如此類，那麼明年，或者是任何一年，發生壞事的可能性都……並不低。

這個道理一直沒有改變。就連我們記憶中的美好歲月也是充滿混亂。輝煌的一九五○年代其實悲歌不斷：從經過人口成長調整之後的數據來看，一九五八年經濟衰退期間，美國的失業人數比二○○八年大衰退期間任一個月的失業人數更多。

一九九○年代的情況也差不多：在我們的記憶中，那是個平靜無波的十年，但是就在一九九八年，正值有史以來最蓬勃的榮景之時，全球金融體系幾乎崩潰。

今日有別於往昔之處在於全球經濟的規模，潛在瘋狂事件發生的樣本規模隨著全球經濟的規模擴大而增加。在八十億人的互動下，我們幾乎可以保證，隨便哪一天都會有某個騙子、天才、恐怖分子、白癡、高人、渾球或先知，做出驚人的動靜。

古往今來累計生存過的人類總數大約是一千億人。人類的平均壽命大約是三十歲，那麼個人存活天數累加的總數大約是一千兩百兆天(12×1014)。這樣看來，即使是發生機率只有十億分之一的瘋狂事件，也已經發生數百萬次。

（本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》作者：摩根．豪瑟 譯者：周宜芳）