該買房否？ 她自覺「要」：先畫靶再射箭…理財是前題需滾大資本

年輕人到底該不該買房，問了些身邊朋友也聽到不同聲音。

莎莉與先生的想法是「要買」，但還不是時候（也許未來會改觀所以我們保留）！

怎麼說？先建立穩定現金流，All in 的潛在風險實在太大，這裡分享幾個想法給大家。

買房前先理財

我們家的作法是，30%緊急備用70%買基金領配息，把資本額滾大（目前月配息80美）。

練習滾大資本

記得投資自己學習技能也是種滾大資本的機會，我們很難因為「很會省錢」變富有，但可以「擁有能力」創造更多賺錢機會。

別覺得自己買不起

記得人生不設限，永遠都要覺得自己做得到而且必須要做到。

那麼你可以試看看「先畫靶再射箭」，把雛形建構出來別害怕嘗試。

最後感謝時報出版邀莎莉看好書，「買房也買自由」教你避開買房陷阱，看懂包著糖衣的預售屋及認識中古屋。

◎本文內容已獲 想退休の莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。