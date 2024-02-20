該買房否？ 她自覺「要」：先畫靶再射箭…理財是前題需滾大資本
年輕人到底該不該買房，問了些身邊朋友也聽到不同聲音。
莎莉與先生的想法是「要買」，但還不是時候（也許未來會改觀所以我們保留）！
怎麼說？先建立穩定現金流，All in 的潛在風險實在太大，這裡分享幾個想法給大家。
買房前先理財
我們家的作法是，30%緊急備用70%買基金領配息，把資本額滾大（目前月配息80美）。
練習滾大資本
記得投資自己學習技能也是種滾大資本的機會，我們很難因為「很會省錢」變富有，但可以「擁有能力」創造更多賺錢機會。
別覺得自己買不起
記得人生不設限，永遠都要覺得自己做得到而且必須要做到。
那麼你可以試看看「先畫靶再射箭」，把雛形建構出來別害怕嘗試。
最後感謝時報出版邀莎莉看好書，「買房也買自由」教你避開買房陷阱，看懂包著糖衣的預售屋及認識中古屋。
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