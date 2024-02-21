一九六二年賣得最好的糖果棒跟現在是同款！ 巴菲特的回答充滿投資智慧

有一次，我與某個和華倫‧巴菲特（Warren Buffett）相熟的人一起吃午餐。

這個人我們姑且叫他「吉姆」。在二○○九年尾聲，他和巴菲特開著車在內布拉斯加州（Nebraska）的奧馬哈市（Omaha）兜轉。當時全球經濟萎靡不振，奧馬哈市也不例外。商店關門大吉，企業倒閉破產。

吉姆對巴菲特說：「現在時機這麼壞，經濟是要怎麼重振啊？」

巴菲特反問：「吉姆，你知道一九六二年賣得最好的糖果棒是什麼嗎？」

「不知道，」吉姆說。

「士力架（Snickers），」巴菲特再問：「那你知道今天賣得最好的糖果棒是什麼嗎？」

「不知道，」吉姆說。

「士力架，」巴菲特說。

然後兩人陷入一陣沉默，對話就此結束。

恆常不變的道理

本書是一本短篇故事集，討論的是在這個變動無常的世界裡，恆常不變的那些道理。歷史充滿沒有人預料得到的驚奇，卻也充滿許多永恆的智慧。

如果你穿越時空到五百年前或是五百年後，會看見科技與醫學的變化之大，讓你瞠目結舌；地緣政治秩序超乎你的理解；你聽到的可能是完全陌生的語言與方言。

不過，你會看見人們被貪婪所迷惑、被恐懼所支配，他們的行為和當今世人的行為如出一轍。你會看到人們屈服於風險、嫉妒與派系關係，過程與場面你都相當熟悉。你會看到過度自信與短視近利，讓你想起今日人們的行為。

你會發現人們試圖尋找幸福生活的祕密，而且在確定性完全不可能存在的時候，想方設法尋求確定性。當你踏進陌生的世界，觀察人們的行為片刻之後會說：「啊，我見過這樣的事。一如既往。」

本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》 變化既驚奇又刺激，因而吸引我們的注意力。但是，從來不曾改變的行為才是歷史最有力的教訓，因為它們預告未來的景象，映照出你的未來，以及每一個人的未來。無論你是誰、從哪裡來，無論你幾歲、賺多少錢，人類行為都蘊藏著歷久彌新的教訓，而這是你所能學到最重要的事物。

這個觀念再簡單不過，卻容易遭到忽略。一旦你掌握住它，就能更加洞悉自己的生活、理解世界為什麼是這個樣貌，也更能自在的面對未來。

亞馬遜創辦人傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）曾說，經常有人問他，未來十年有什麼事會改變。「幾乎沒有人問過我『未來十年有什麼事不會改變？』」他說：「我要告訴你的是，第二個問題其實比第一個問題還要重要。」

永遠不會改變的事物很重要，因為你可以滿懷信心的知道它們會如何形塑未來。貝佐斯表示，你無法想像未來的亞馬遜顧客會不想要低價產品、不想要快速到貨，因此他可以砸下重金，投資在這些事物上。

投資市場 人們心態不會變

同樣的哲理幾乎適用於生活中所有的層面。我不知道明年（或是任何一年）的股市績效如何。不過，我深信，人們會受到貪婪與恐懼的驅使，這一點永遠不會改變。因此，我會花時間深思這個問題。

我不知道誰會贏得下一次總統大選，但是我有把握，人們對派系認同的依附會影響他們的思維。這樣的思維方式和一千年前一樣，一千年後也依然會是如此。

我無法告訴你哪些企業會在未來十年叱吒風雲。不過我可以告訴你，企業領導者會如何被成功沖昏頭後變得怠惰、自以為是，最終失去優勢。這樣的故事數百年來不曾改變，未來也永遠不會改變。

幾個世紀以來，哲學家都在討論一個觀念，那就是你的生活有無限的可能，而你只是剛好活在其中一個版本裡。仔細思考這件事，你會覺得難以置信，而且勢必要提出這個問題：除了你生活的這個版本，在你所能想像得到的各個版本當中，有哪些共通的真理？那些普世真理不是取決於機會、運氣或意外，因此顯然最值得我們關注。

創業家暨投資人納瓦爾‧拉維肯（Naval Ravikant）的說法是：「在一千個平行宇宙裡，你想要在其中的九百九十九個都很富有。

你不要只在五十個宇宙裡因為好運而富有，所以要排除運氣的因素。……如果我的人生重複一千次，那麼我想要納瓦爾這個人成功九百九十九次。」

那就是本書的重點：在這一千個平行宇宙，走遍每一個宇宙都是真理的事物是什麼？

（本文出自《一如既往：不變的人性法則與致富心態》作者：摩根．豪瑟 譯者：周宜芳）