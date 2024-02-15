首購買房最好就直接「買兩間」？ 專家曝光三原因：一次到位降低風險

最近全球經濟、股市都開始好轉，帶動投資資金也活絡了起來，接下來需要比較多資金挹注的房地產產業，將會是下一個成長的市場。但是對於房市首購族而言，可不希望房價漲太多，而且應該怎麼「挑」房子，往往是沒買過房子的首購族最煩惱的事。現在本篇就來教首購族一個突破舊思維的挑屋觀念「買第二間」房子！

什麼是「首購族買第二間房子」？首購族連第一間房子都買得很吃力了，怎麼可能買第二間房子啦？其實這裡要首購族「買第二間」房子，不是要去買兩間房子，而是可以想想：首購的房子，要以「第二間換屋用」目的為考量來做規劃。

為何要建議首購族第一次購屋就直接買「第二間換屋用」房子的觀念？主要有以下原因：

第一、化夢想為行動

有很多首購族的住宅夢想是想住在空氣好、山明水秀的郊區住宅，但是為了遷就上班地點、交通條件、小孩學區...等因素，使得第一次購屋就選擇了市區或緊臨市中心的房價昂貴、空氣品質不良、環境擁擠、空間狹小的房子。

但其實人類是適應力很強的生物，諸多的生活不便都能夠在一段時間之後就適應過來的，所以想要不換屋、一次就到位買到環境優美、坪數也大一些的郊區房子的話，就化夢想為行動吧！

第二、儲備更多資本

正因為民眾換屋後的第二間房子通常比第一間房子來得大，絕大多數的購屋民眾在日後房價上漲之後，都會懊悔當初第一間房子應該買大一點，因為這樣就可以「賺得更多」了，日後也才能儲備更多的換屋資本。所以為了避免有這樣的懊悔，能夠早一步買到大一點的房子，不妨就早一點下定決心，別再等下次換屋了吧（但是一定要先算好自己的購屋資金規劃喔）！

第三、降低換屋風險

根據統計民眾一生至少會有2~3 次的換屋次數，然而每換一次房子就得承擔各種換屋風險，例如買預售屋的建商落跑、完工後新屋的實際落差、或買中古屋的瑕疵地雷、房仲業的欺瞞....等等，所以能夠減少換屋的次數就能為了自己省下越多可能的購屋麻煩及糾紛。

然而值得注意的是，首購族第一次買房子就規劃買「第二間換屋用」的房子的缺點，是第一次購屋一定會有購屋經驗不足、交通條件沒有考慮清楚、選擇房型不週到、資金規劃沒有算好、屋況沒有觀察詳盡、格間沒有看完整、購屋法令條文不瞭解的地方...所以購屋簽約之前一定要和家人、親朋好友及專業人士多方交流意見，自己也要再冷靜多加思考各種條件、因素，絕對不是看了這篇文章就自己悶著頭硬幹啊！

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