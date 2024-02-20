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Apple前一百名Podcast主持人急送醫院動手術 花了一年密集治療

聯合新聞網／ 樂金文化
如果不留心工作的風險，我們就會輕易陷入超時工作模式。 示意圖／ingimage
如果不留心工作的風險，我們就會輕易陷入超時工作模式。 示意圖／ingimage

對自己有超高期待

這個原因就跟其他過度工作的原因一樣，都會自我增強。「忙到不行」是老闆和我們都期待會發生的事。

我（梅根）大概在十五年前搬到一個新的城市，新接了一份高壓的業務工作。不久後，我開始出現與壓力有關的症狀，還有持續不斷的腸胃不適，無時無刻都想吐。

但我不但沒有克制工作量，反而還加倍工作。即使身體已經出現狀況，我還是要工作，我一定要展現自己的能力。我覺得自己別無選擇，失敗不是我的選項，我想讓新老闆知道他沒有選錯人。

最後，我演變為壓力造成的嚴重健康問題，在家庭假期期間緊急送到醫院動手術。壓力對身體造成的傷害，讓我病到不得不拋下一切，花了一年密集治療。當時，我忽略了早期的生理症狀，覺得有那麼多工作，我一定要撐下去。

當然，不是只有獨自工作時才會對自己有這樣的期待。當你踏入企業界時，其實是進入了一種商業環境，可能會要求員工犧牲自己的優先事項，以公司的目標為目標。

本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》
本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》
所以，老闆（通常本身就是過勞崇拜的擁護者）會要求員工要對工作有相應的熱情，且要員工二十四小時不斷線。晚上和週末加班，因而成為聘僱合約的一部分，即使沒有白紙黑字寫出來也一樣。

想升遷或保住工作，就得把自己全部奉獻出去。到後來，恐懼也會成為一種超時工作的強大驅動力，不只是害怕被發現不夠資格，還會怕自己無法負擔指派的工作量，尤其用時數或日子來算的時候更是如此。

過勞工作之後，我們可能會成為擁有一夜成功故事的明星員工。我們可能會說服自己，這些努力總有一天會值得的。只要我們可以交出好成績，或至少把表面維持好，就感覺一切都很沒事，但其實眼前所行走的橋早就中斷，我們卻沒有看到即將到來的災難。

跑步機效應

工作就是要完成目標，所以工作也會讓你失去目標。每一個工作任務都會有結果，也等於結束，我們為了工作目標而勞動，而這個目標總有完成的一天。就如天主教本篤會老修士大衛．斯坦德拉（David Steindl-Rast）提出的問題：「一旦你的車修好了，你要怎麼再修你的車？」

如果我們從工作得到這麼多樂趣、滿足和意義感，那工作結束可能會讓我們五味雜陳。對成功人士而言，完成一個目標或計畫可能會讓他們興奮與失望參半。樂趣、滿足和意義的來源，從我們完成任務的那一刻就開始消逝。「計畫成功，就代表計畫本身的終結。」哲學家基蘭．賽蒂亞（Kieran Setiya）說。

興奮感消退後，徒留失落在心中。如果我們樂趣、滿足、意義感的主要來源是工作，那沒有在工作的時候，我們甚至會感到空虛或憂鬱，所以我們會做的事可想而知，就是再找一個目標、再起一個計畫。如此一來，我們便踏上了永無止盡的跑步機，跑離失望，跑向成功。一旦抵達成功，又會再次陷入失望的情緒中。

工作自有其道理，才能推動它本身和我們一同前進。如果把我們從工作得到的好處算進去，這其實是一種福氣。但如果我們想從工作上得到它給不了的東西，我們終究會心力交瘁。

再次提醒讀者，上述理由無法概括所有情況，對於過勞工作的崇拜還包含了許多個人、文化和系統的因素，但更重要的是，要知道工作本身就有一些特點會誘使我們過度勞動，就跟酒精、食物、運動這種大家有時候會做過頭的好事一樣。

如果不留心工作的風險，我們就會輕易陷入超時工作模式，損害生理與心理健康、家庭關係、社交生活等。

（本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》作者：麥可．海亞特/ 梅根．海亞特．米勒 譯者：鍾榕芳）

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