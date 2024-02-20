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收益再度高於預期！ DBS狠甩競爭對手保守思維 用數位行銷「從根本面引導顧客」

聯合新聞網／ 天下文化出版
星展銀行。 聯合報系資料照
星展銀行。 聯合報系資料照

保守企業仍然傾向採用傳統行銷方法，進步企業則普遍使用數位行銷方法，徹頭徹尾又積極地引導自家顧客。

舉例來說，DBS Digibank 應用程式推出一站式數位平台LiveBetter，採用環保零售金融解決方案，滿足居家修繕、汽車貸款、投資等等需求，從而轉型為更環保的生活。

這項措施讓DBS成為全球數一數二賺錢的銀行。2021年，DBS的收益再度高於預期，共計連續十年達此成就。DBS自從轉型成數位儲匯系統來服務顧客後，已成為新加坡首屈一指的數位銀行。

本文出自《科特勒談新行銷》
本文出自《科特勒談新行銷》
上述這兩類企業都可以引導顧客。然而，保守企業只能在有限範圍內，透過各種平台引導顧客處理技術面的事物，像是資訊取得方式、購買管道、付款選項、產品使用說明等等。

相較之下，進步企業更會從根本面引導顧客，例如制定全新遊戲規則、讓許多既有業者失去競爭優勢，並且改變顧客和競爭對手的思維和行為。

進步企業可能會帶來翻天覆地的衝擊，進步企業還可以大幅影響大環境。舉例來說，他們可能迫使有關當局修改法規、推動社會／文化變革，甚至影響市場結構。

有鑑於上述的說明，我們可以開始理解為何保守企業往往具有暫時的競爭優勢，但進步企業卻可以建立永續的競爭優勢。這些原因也顯示，企業愈進步，愈能展現高競爭力（參照表4.1）。

（本文出自《科特勒談新行銷》作者：菲利浦．科特勒/ 陳就學/ 許丁宦/ 傑克．姆斯里 譯者：林步昇）

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