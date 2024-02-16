半導體的王者台積電如何煉成？ 「晶圓共乘」滿足顧客臨時需求和急單

台灣積體電路製造公司（TSMC，以下簡稱台積電）專注於按照顧客設計需求來生產半導體，這個營運方法稱作「台積電之道」。

這是由兩大面向組成：首先，台積電把來自1千位顧客的訂單分配給所有工廠，以實現特定的效率水準（運用規模）。其次，台積電在生產這些訂單時，運用獨特的模組化設計，讓企業能動態分配產能來完成這些訂單。

此外，台積電還推出「晶圓共乘」這個晶片設計驗證暨測試工具的服務，滿足顧客的臨時需求。藉由遵循台積電之道，台積電可以在堅守固化的製造營運原則之下，同時又滿足緊急的訂單。

這背後是智慧製造的原則，即運用機器學習輔助的製造流程，應用於精進品質、生產力、效率和營運彈性、最大化成本效益與加速整體創新。因此，台積電能因應各式各樣的市場需求，以及全球顧客五花八門的產品條件。

台積電能在固化流程與顧客愈來愈需要的彈性之間取得平衡，因此才能成為全球最大的半導體製造商，發揮全球供應鏈中的關鍵作用，知名顧客包括Apple 和AMD。

本文出自《科特勒談新行銷》 在本章中，我們會討論全能屋模型中間的要件：營運。這是商業策略十分吃重的要件（參照圖17.1）。一方面，日常營運必須能順利進行、不受重大阻礙影響；但另一方面，營運也必須能跟上動態的商業環境。

營運這項要件會直接影響企業利潤，因此改善營運面非常重要，以提升企業效率、降低成本、直接影響損益表中的營益率。生產、配銷、銷售到服務等整個營運流程的優勢大小，會取決於企業的營運能力。

營運還可能影響生產力，即輸入和輸出，因為假設其他企業有類似產品，強大的營運能力可以把相同數量的資源輸入，轉換成更高的輸出。營運必須設計成讓一切能無縫運行，從準備到執行都暢通無阻。

營運的重點應該在於盡量高效率利用企業現有資源，來生產最高品質的產品和支援服務，同時又保持一定的彈性。營運要件也是行銷（著重損益表上方的銷售額）和財務（優先考量損益表的淨利）之間的中介。

（本文出自《科特勒談新行銷》作者：菲利浦．科特勒/ 陳就學/ 許丁宦/ 傑克．姆斯里 譯者：林步昇）