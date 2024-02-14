開發數位商業模式、涵蓋五大關鍵本領 星展銀行股價上漲23%

新加坡星展銀行（DBS Bank）執行長高博德（Piyush Gupta）發現，只要善用數位科技，亞洲便有大幅成長的機會。他還注意到，年輕一代對於數位科技更加熟稔。此外，亞洲消費者的智慧型手機採用率領先整個產業。

星展銀行提供全方位的金融服務，包括企業金融、消費金融與財富管理，還制定全新的路線圖。星展銀行大規模投資科技，同時進行根本的改革，運用數位創新「重整」整個組織，還深入研究新興科技趨勢、顧客行為與科技基礎建設。星展銀行團隊更拜訪全球一流科技企業來獲取寶貴的洞見，並學習如何在銀行產業推動最佳實務。

根據研究結果，星展銀行的科技基礎建設團隊從原本85%的外包，改為85%的內供，以提升改革效能。星展開發了一個數位商業模式，涵蓋五大關鍵本領：收購、交易、參與、生態系與資料。星展靠著這些本領，得以在不同的區塊推動事業目標。在新加坡和香港，星展迅速數位化以因應未來挑戰；在印度和印尼，星展推出創新的金融科技解決方案Digi Bank這個行動銀行，成為全新參與者。

本文出自《科特勒談新行銷》 而星展轉型策略的另一部分，就是制定行銷傳播計畫，把「創造愉悅的銀行體驗」（Make Banking Joyful）和「生活隨興，星展隨行」（Live More, Bank Less）當成全新使命，把簡單又輕鬆的銀行體驗整合到行銷策略之中。

這波宣傳融入多個因素。星展銀行打算以隱形般的銀行服務，讓顧客無憂無慮地生活，把銀行體驗融入消費歷程中，打造永遠在顧客身邊的銀行。

星展銀行藉由投資 「星展汽車市集」（DBS CarMarketplace）這個新加坡最大汽車直接買賣市場，強化數位通路。星展還創辦「星展房地產市集」（DBS Property Marketplace），媒合屋主和購屋族。星展銀行也投資旋轉拍賣（Carousell）這個新品或二手物交易平台，並與旋轉拍賣合作於其平台上提供金融產品和支付服務。

結果，新加坡Seedly 投資分析師發現，2020年星展銀行股價上漲約23%，而新加坡海峽時報指數（Straits Times Index, STI）卻下跌約2%（STI指數由新加坡交易所市值前三十大上市企業組成）。星展銀行也獲頒「最佳創新數位銀行」（2021）和「全球最佳銀行」（2020）等獎項。

從星展銀行的例子中，我們明白，不斷去了解良好的商業環境、確定策略選項、備妥可落實的行銷策略和戰術直到執行，就可以影響企業競爭力。我們可以按照多項財務和非財務指標，兼顧客觀與主觀來衡量競爭力。

在前面的章節中，我們看到全能屋模型中垂直和對角的相互關係。現在，我們會橫向地檢視這些關係。我們會討論創業行銷策略，包括三大部分：策略本身的準備、執行策略所需的各種本領，以及長期提高市場價值的企業財務管理。

為此，我們會檢視全能屋模型中的兩個屋頂，這基本上說明在商業環境中，動態是發展行銷體系的基本基礎。我們可以藉由發展行銷體系來厚植競爭力，這個架構由九大核心行銷要件（9E）組成，而定位、差異化和品牌（PDB）則是這些要件的三角錨點（參照圖11.1）。

（本文出自《科特勒談新行銷》作者：菲利浦．科特勒/ 陳就學/ 許丁宦/ 傑克．姆斯里 譯者：林步昇）