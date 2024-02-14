Interbrand公布最佳全球品牌 它營收超過2千億美元、研發強度勝過蘋果

在全能屋模型中，創新和進步的要件之間有個雙向箭頭，代表彼此的互惠關係。創新能產生滿足顧客需求的解決方案，同時也可望提升企業的獲利能力。

這說明從創新連到利潤上升的箭頭。但倒過來會發生什麼事？不讓獲利增加，不去投資符合企業核心能力的創新本領。企業反而應該分配更多預算來維持或加強創新本領、追求更好的利潤。

本文出自《科特勒談新行銷》 運用PwC（全球創新1000）的一項研究，我們可以看到企業營收、研發支出與研發強度（圖9.7中的泡泡大小），即研發支出占總營收的比例。

我們運用這些資料來表示企業在保持創新本領上所做出的承諾多寡。我們只從PwC的清單中挑選25家企業，這些企業也名列Interbrand公布的最佳全球品牌。

從重新處理的資料中，可以歸納出數個值得注意的要點。我們可以把這25家企業分為3組。第1組是科技業，第2組是汽車業，第3組是來自不同產業的業者，其中大多數是消費性產品業者。

在營收不到2千億美元的科技業組中，無論企業的總營收為何，研發強度都大約為10∼20%（參照表9.1）。

在科技業組中，只有Apple的研發強度與其他科技同業相比（參照表9.2）相對較低（5.10%）。由於Apple 營收超過2千億美元，研發總額近120億美元，在25間企業中排名第7。

三星的營收也超過2千億美元—畢竟坐擁更廣泛的產品類別，包括手機、電視和家電—研發強度略高於蘋果（6.8%），但研發總額超過150億美元，排名第4。

（本文出自《科特勒談新行銷》作者：菲利浦．科特勒/ 陳就學/ 許丁宦/ 傑克．姆斯里 譯者：林步昇）