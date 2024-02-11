你的年輕歲月到底拿來幹嘛？每天在臉書上抱怨取暖？謝文憲：別傻了！世界上沒有懷才不遇這件事

這世界上沒有懷才不遇這件事，尤其是這年頭，這句話至少點出兩個問題與迷思：

1. 你懷的才，真的是才嗎？ 2. 不遇？怎麼會不遇？你住哪裡，是網路到不了的地方？還是期許自己是被劉備三顧茅廬的諸葛亮？

你的年輕歲月到底拿來幹嘛？每天在臉書上抱怨取暖？天天靠北刷存在感？還是利用酸言酸語讓自己變得更甜？

十年前在商周的前幾篇專欄算是讓我嘗到走紅的滋味，也飽嘗被人攻擊，被亂箭穿心的恐怖滋味。老實說，我沒料想自己會變成這樣，更不喜歡這樣的生活，我只是想好好寫文章，分享自己的觀點，根本不想會不會紅這件事，但網路世界跟我想像的大相逕庭。

其中我過去的某位朋友在網路上大肆攻擊我，說我「對年輕人薄情寡義，對台灣沒有信心的話，就到對岸去抱大腿，簡直就是出賣國家……OOXX。」一扯到這議題真讓人發火，我本不以為意，隨後引發的話題延燒就讓我措手不及，雖然一度想辭寫專欄，最後在編輯與朋友的溫情喊話之後，我不僅信心大增，更是晉升成銅牆鐵壁的鋼鐵人，心想：就做我眼前該做的事吧。

談談這位朋友。

我旁敲側擊找到了我們之間共同的一位朋友，把網路截圖給他看，他第一句話就跟我說：「你不要管他啦，他懷才不遇啦。」

「懷才不遇？」真的假的，他不是混得好好的嗎？

朋友說：「兩年前他被公司資遣，對公司懷恨在心，尤其是對執行長。之後，他就沒有再站起來了，他還活在過去啦。」這～跟我認識的他差異很大，以前的他不是這樣的。

本文出自《人生準備40%就先衝》 不過，或許他真的活在過去。我再探詢幾位朋友後，發現他對於公司意外資遣十分不諒解，加上過去的功勳彪炳，想都想不到他會是被公司放棄的人。不過相較於當批被資遣的其他員工來說，他算是唯一還活在谷底的人。

其他幾位朋友不是自己去開店，就是另謀出路，沒有人像他低潮這麼久的，這段時間的義憤填膺，都轉到網路上發洩。一下子看不慣總統，一下子看不慣某位名嘴，一下子又批評前公司，三不五時又批評一下國內政局，總之有批評不完的東西，但結果都只有一個：就是他還在低潮。

我真正想說的是：過去不等於未來。在網路世代以前，跟神一樣的人，只要遵循以往的作業方式，不至於太差；網路世代來臨以後，所有的資訊唾手可得，若沒辦法將資訊轉化為知識或是經驗，被時代淘汰也是遲早的事，不如專注當下，放眼未來，忘掉過去。

大家或許在《行動的力量》一書中讀過我學英文的故事，這就是一個很明顯的例子。我要是沉浸在過去信義房屋的「信義君子」、「全國十大仲介經紀人」、「六個月把MMA搞得有聲有色」這類光環上，這樣進入外商的我死得很難看也是正常的。若沒察覺英文是我的死穴，必須正眼面對挑戰，我只要在外商提早放棄、棄械投降，後面十五年的人生可能就天差地遠了。

還好我面對困境一向是正面迎戰，這段故事也被許多人拿做砥礪自己學好英文的勵志篇章。我只是想告訴大家：網路世界的變化是必然現象，天下沒有誰對誰錯，更沒有懷才不遇這件事，只要是才都會被遇，沒被遇的都不是才，耐得住性子，讓自己被遇吧！

最後，如果你確定自己真有才，要被遇的方法很簡單：強迫自己多接觸人群，讓自己多從線上行為轉到線下實體接觸，我認為是網路時代很棒的方法，千萬不要只躲在電腦後面，這不會讓你變得更好。

網路雖是馬路，但要前往目的地還是需要開車，開車出門的行為，才是與人接觸的實際之道。網路雖帶來便捷，但無法徹底取代人的感官與洞察，我們可以在網路上買衣服買電腦，卻很難買到人與人間的信任與真誠，而信任與真誠，正是懷才者被遇的重要關鍵。

如果你跟我一樣，想要享受線上轉到線下的實際體驗，不用考慮太多，先衝出去再說。人類的五感體驗：看到、聽到、聞到、嚐到、碰觸到的絕妙人生經歷，是網路很難給你的。

不要躲在網路後面罵我，我感受不到。

（本文出自《人生準備40%就先衝》 作者：謝文憲）