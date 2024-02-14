「講師的1A到大聯盟」之路 他成立七間公司都沒考慮太久 四個字給創業建議

創業就是「水到渠成」

講出來不怕你笑，更不怕你恨，我的七間公司創始之初，我都沒考慮太久，其實都是水到渠成，當然有成功，也有失敗收場。

2004年10月，安捷倫科技宣布當年總裁獎得主，隔年一月到夏威夷參加全球頒獎典禮，半年後母親過世，一連串的triggers，現在回想起來，都是促使我創業的重大關鍵，不是能不能準備妥當的問題，而是時機已經來了。

我喜歡上台講話，那是一種與生俱來，加上後天練習的天賦也好、老天爺賞飯吃也好，反正我就是會了，但喜歡說話跟會講課保證是兩回事，一開始我也不是很清楚，直到文化大學推廣中心的邀約來了以後，我才從同學的印證中得到答案。

電銷課程的班代：「憲哥我們想約您參加聚會，一起吃飯，可以撥冗參加嗎？」

「好啊，好啊，哪一天呢？」

由於每一班結訓，都會有熱心學員約我吃飯，我常會問：「有約其他老師嗎？」

同學：「沒有耶，就約你，你比較帥。」

「屁啦。」不過，心裡還蠻爽的。

一次一次印證後，好像自己真有那麼回事，其實那時的自己，只是喜歡分享，完全沒有任何教學技巧。

我把這階段定義成「1A」階段。

直到後來遇見超洋企管、盟亞企管。

到此，我還沒出現任何創業念頭。

從講師的1A到大聯盟

沒想到之後，我有了「講師的1A到大聯盟」之路。

我跟盟亞合作起始於2005年9月，媽媽往生後兩個月，當時的我，花了兩個月才走出心裡的陰霾，加上一通盟亞湘儀打給我的電話，一封她發給我的信，改變了我的後半生。

本文出自《人生準備40%就先衝》 湘儀，盟亞的課程經紀人，我傷痛復出後的第一場演講，就在文化大學推廣中心地下一樓，她就坐在台下聆聽，我們的聯繫，算是盟亞跟我的初見緣分。靠著湘儀的牽線，我的第一堂課程，就在我的老東家華信銀行（當時已改名建華銀行）高雄地區的課程。

盟亞沒有派值課助理前行，當時天真的我以為是盟亞故意考驗我，後來過了幾年，我才知道是經費預算有限，在沒有高鐵的年代，助理是不會到高雄值課的，因為這樣實在太不划算、太花錢了。

我受過完整的業務訓練，知道此時在台北辦公室的同事一定會很擔心我的授課狀況，於是我從中壢出發傳簡訊、松山機場起飛傳簡訊、抵達高雄小港機場傳簡訊、進到教室傳簡訊、中間休息傳簡訊、中午吃飯傳簡訊、下午休息傳簡訊，當然，順利下課更要傳簡訊，我印象中，來來回回跟盟亞回報七、八次，總之都只回報一句話：「一切順利。」

創業需要時機、埋下種子

可想而知，盟亞一定對我很有信心，更是放心。起初連續幾堂課都在中南部，那時天真的以為，盟亞對我多好，一直給我課，現在回想才得知，應該是王牌不去、或是王牌上不完的課才讓我去。總之，有舞台就是好事，剛出道不要挑，有課就要上，那時不知道這是潛規則，但我的血液裡都知道這概念，直到2006年初，接到大陸的案子，加上我應徵安捷倫亞洲區服務銷售部電話行銷部門副總的位置未果，才讓我決定離開外商，自行創業。

與其說創業，不如說是換一種方式工作。

「陸易仕國際顧問有限公司」，跟所有新創公司一樣，一點都不厲害，只有我跟我老婆兩個人，每一年都獲利，但都是辛苦的皮肉錢。

公司名字還是湘儀幫我決定的，我那時常跑大「陸」上課，兩個兒子名字中間都是「易」，有傳承之意，讀書人「仕」也，有「視野」之意，再加上是我英文名字Lewis的諧音，就這樣成為公司名。

一紙一年七百小時的保證合約，十二張支票，讓我2007年加盟盟亞企管，展開為期三年的合約講師之路。

剛創業的我，也因為不太挑課，才會讓我在三年合約講師的短暫道路後萌生退意。2009年，連續第三年的單年合約結束，我向盟亞拋出「不續約、但繼續合作」的概念，他們欣然接受，其實我心裡面想的是：「解脫」。

這時的我，定義自己是2A階段。

2010年決定去念EMBA，某種程度也是另一種解脫，分散一下注意力，上課激不起太大的火花，我都知道我能上，技巧也越來越純熟，人很快就倦了、累了，加上講師費不如付出的心力與身體的機會成本，要不是學員、客戶一直支持我走下去，我很難走這麼長、這麼久、這麼好。

沒想到解脫合約束縛的第一年（2010）和第三年（2012），我的授課時數都比以前更高，兩年都破千小時，史上第一高與第三高時數就在這兩年。時數相對低的那兩年（2010~2012），我還一共出版四本書，再加上寫碩士論文，現在回想起來，我不是瘋了，就是傻了，我怎麼會把自己搞得這麼累。這是3A階段。

不過話說回來，沒有這三年，就沒有後面的我，出版書籍、課量快速增加、掌握許多出場機會，在這幾年很痛苦，但也是我進軍大聯盟的最大考驗與試煉。

2013年，是一個隱形爆發的一年，課量刻意下滑，單價逐步拉高，遇見好友福哥、出版慢慢發酵、廣播升溫加持，專欄緩步推升，終於在2014年投出最佳大聯盟球季。緊接的2013和2014年兩年還出版《人生最重要的小事》與《職場最重要的小事》兩本書。

2014年課量來到史上第二高，年收入首度破千萬，出版一本書，專欄、出版、廣播「四四都如意」，算是我近幾年來球員生涯的最高峰。

2015年，為降載預備踩煞車，2016年宣布累計破萬小時後就淡出舞台，希望把更多機會給年輕講者，自己退到第二線從事憲哥品牌的形塑與推動人生使命。一路走到現在，一切都是水到渠成，很難預先做好準備。

唯一能準備的就是：盡量維持健康的身體，有不斷學習的態度，加上不太頻繁但不能不出賽的精準手感。

你問我：「創業需要準備什麼？」「水到渠成」而已。

若需刻意準備，可能都不會成，因為時機不對，很難成功。

（本文出自《人生準備40%就先衝》 作者：謝文憲）