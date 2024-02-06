媽幫存紅包錢...國中女兒吵「想自己保管」 網友：花完才會反省

過年包紅包是華人傳統習俗，不過一名媽媽透露，每年都會把女兒的紅包錢拿去存股，小孩長大受到同儕的影響，卻吵著想自己保管紅包。她無奈詢問，「大家的紅包都是被保管到幾歲，或是都幫小孩保管到幾歲呢？」

一名女網友以「紅包要幫小孩保管到幾歲？」為題，在Dcard理財版上表示，過去都會把女兒的紅包錢轉成定存股，但是小孩現在國中了，看到其他同學的爸媽都不會收走紅包錢，所以吵著要求自己保管。

原PO認為，女兒現在的金錢觀還有待加強，因為她常常花零用錢買「一些小廢物」，另一方面又覺得矛盾，擔心一直幫小孩保管會讓對方難以獨立，所以最後提問道，「大家的紅包都是被保管到幾歲，或是都幫小孩保管到幾歲呢？」

對此，有過來人直言，「我媽保管到剩下0元」、「永遠媽媽保管，就再也沒回來過。現在工作好幾年，自己賺比較實在」、「小時候看著到手的紅包，又被爸媽收走，心裡真的很難過，寧可不要拿紅包。雖然我已經30了，我永遠記得這種失落的感覺」、「小時候紅包都拿去繳學費了，不包根本沒差」、「我曾經打工兩個月賺近6萬元，結果離職一個月內花完，從那時候我花錢就變得很謹慎了」。

也有網友建議，「讓她花啊，最好花完才會反省，不經一事不長一智」、「拿一部分給她教她使用，一部分說繳學費然後幫她理財」、「要不要趁這個機會和小朋友講複利的概念？」、「人只要活著，不管到幾歲都還是會衝動購物亂買小廢物的。我覺得都國中的年紀了就讓孩子自己去保管錢財吧，就算她真的亂花，也是自己要去承受之後沒錢可用的狀況」、「覺得如果女兒想要，可以跟她討論一部分讓她自由分配，一部分幫她存起來」。