公開演講突丟出「和競爭對手合組公司」震撼彈 知名講師：人生有40%把握就先行動

不可能準備好才行動

禮記中庸篇：「凡事豫則立，不豫則廢。」話雖如此，但古人卻沒叫你一定要做好萬全準備才去行動，以現在網路世代變遷之快速，等你萬事俱備，機會早已不在。

那為何不是100？80？60？或是20？而是40呢？

有百分百的準備，不可能有這種事，人生若是如此，肯定無聊透頂，世界上若是所有事情都確定可以做才去做，那大概也沒什麼事值得做了。

80%，或許是最多人提到的答案，我認為這也不可行，道理很簡單，就拿創業來說，銀彈有了，人也有了，辦公設備也有了，組織也成形了，營運模式也差不多建構完成，就只差營運經驗與市場測試，或是一些軟實力的文化與核心價值的塑造，如果真是這樣，我敢相信全球創業者應該最後大多成功收場，為何失敗的還是占大多數？原因很簡單，創業都是且戰且走，不大可能有80%的把握，人生其他選擇也差不多。

60%，我最討厭這答案，一切都還是及格思維，好似這個數字就是「不很好，也不太壞」的比例，一切有了及格的把握再去做，如果大家都這麼想，你如何顯出與眾不同？

本文出自《人生準備40%就先衝》 20%，太低了啦！這個比例失敗的機會太高，若是這樣就去衝，人家會說你莽撞、不切實際，類似毛頭小伙子、小屁孩這類的不雅稱號，都會跑到你頭上，然後你就會說：「為何整個世界都不鳥我？」

和簡報對手一起創業

王永福（以下本書皆稱福哥），我的創業夥伴，台灣最知名的簡報教練，也是各大企業指名度最高的簡報訓練講師，幾年前，我們仍是簡報領域的對手。

「心中隱約有種感覺，但遲遲不敢開口，等到時機看似成熟，一個人先說句話，隨後天雷勾動地火。」2015年我跟福哥共同創辦的「憲福育創」，就在這樣的氣氛下應運而生。

話說2015年年初，幾位講師好友一起討論合組公司，大家你一言我一語，聊得好熱絡。但問題就是大家意見眾多、莫衷一是，要形成普遍或大多數的共識，難上加難。老一輩的人都說合夥的生意不要做，但問題是獨資很難搞出大名堂，加上家裡若沒有資助，獨資成功的機會也不夠多。

投資者很多，則要考慮大家的方向是否一致，會不會產生「互斥現象」，這現象很容易產生削弱自己，壯大他人的窘境。沒想到，相隔半年之後，機會卻無意間出現了……。

我跟福哥合開的「憲福講私塾一班」，得到意外好的迴響與評價，兩人在合作過程中發現，不僅是合作默契、處事風格，或態度、對待他人的原則、觀察他人的角度與評價標準等都相符，最重要是，連「核心價值」都非常一致，讓我不得不寫下「不一樣，卻很一致」這七個字的觀察結論。

一個非預期的機會，我們在台中偶遇，他來看我演講，我利用結束後的空檔和他一起去五星飯店游泳、按摩，那種男人專屬的環境讓我們聊開了，本來只是規劃「憲福講私塾一班」的進行方式與學員名單討論，卻種下一顆創業幼苗。

隨後的「憲福講私塾一班」順利進行，意外得到極高評價，這時，我們合作的比例也才來到20%而已，當下若是行動，我相信也不可能成功；原因很簡單，我們尚未談及「核心價值」。

四到八月這四個月，我們充分磨合，幾乎天天晚上上網討論，一有好的想法就與對方分享，很難想像，三年前的簡報技巧競爭對手，如今在同個場域、同個討論版上，暢所欲言。

公開演講丟出震撼彈

八月中我在台中的演講，在整場進行到接近三分之二時，我直接丟出合組公司的震撼彈，我相信台下的觀眾都傻眼了。這個戲碼就好像國民黨或民進黨，某一個派系宣布合組政團一樣的精采與吸引媒體眼球。

我相信現場除了我與福哥以外，大家都很意外，卻又不這麼意外，原因很簡單──我連這件事的投影片都沒有做，肯定是場意外。殊不知，我已預備這一天將近四個月。除了我們兩個以外，我們偕同另一位夥伴Tracy，三個人只在前一天的台中高鐵站匆匆相談兩小時後，即投入了金錢、大家的專長與「Know how」。

9月17日公司正式登記，到此為止還什麼都沒有，但我們有信心一定會成功，我問自己：「有多少把握會成功？」想一想，確定：「40%會成功，另外60%靠他們兩個也就夠了。」

沒把握？人對了就有把握了。創業是個例子，其他例子不也是如此嗎？

我們在第一次講師示範賽中被觀眾問到：「憲福育創的下一步是什麼？」我說：「且戰且走。」福哥：「摸石子過河。」

我們互看一眼，彼此笑了笑。

（本文出自《人生準備40%就先衝》 作者：謝文憲）