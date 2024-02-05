7年級生存款沒百萬？過來人曝真相「存款沒有」：資產破千萬

出社會後，不少人努力工作只為存到第一桶金。不過近日一名網友分享，他和朋友聊天時提到「存款有沒有破百萬」的話題，不料現場竟有三分之一的人都沒有，且大多都是7年級生，如此高比例讓他相當吃驚。話題一出，不少人皆指出重點不在「存款」，而是「資產」。

原PO在PTT發文分享，近期與一群朋友在聊天，期間一名長輩忽然隨口一問「你們存款都有破百萬吧？」豈料在場有三分之一的人都沒有，原PO透露，這些人大多是70至75年次的，由於7年級生的比例高到讓他相當吃驚，因此他好奇詢問網友，「7年級的你，存款破百萬嗎？」

貼文一出，不少網友皆點出重點是「資產」，「應該要問淨資產總額較有參考性」、「7年級看的都是總資產，存款剩個幾百元在戶頭零用比比皆是」、「7年級的錢不是買房就是投資了，存款說不定破不了百萬，但資產破千萬」、「最近簽下第5戶房子，別說百萬，存款連10萬都沒」、「7年級資產都快3千萬了，誰在比存款？」

此外，也有人表示現在100萬已經不算多，應該提高標準，「5年前大家都在討論『存款1千萬以上』了」、「38歲至43歲，資產1千萬是基本標準」、「1千萬基本的+1」、「現在的100萬等於以前的10萬」、「應該要問千萬才對，百萬這是基本」、「7年級應該是問破千萬吧」、「在這1千萬是低標」、「今天你在台灣島上想找個沒有1千萬資產的根本難如登天」。