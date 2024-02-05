老公因病過世請領保險才知受益人竟是小三合法嗎？ 專家：法律不管感情之事

保險金受益人：法律、倫理與家庭紛爭

台北一間飯店的經理因心肌梗塞過世，家屬要請領290萬的保險金，才發現受益人竟是經理的女同事。

這個案例引發了許多關於保險金受益人的疑問，包含：

保險金的受益人可以是小三嗎？ 元配可以主張指定小三為受益人無效嗎？ 受益人沒有保險單和死亡證明書，可以領到保險金嗎？

事情是這樣的：飯店經理夫妻，結婚多年，有一個兒子。

夫妻2人分居，飯店經理搬出住，太太甚至不知道他住處。

直到飯店經理急性心肌梗塞身亡，家屬要請領保險金時，發現受益人早已經由兒子變更為老公女同事，這段不倫戀才曝光。

當太太得知女同事的存在，這兩個人已經同居22年。太太認為女同事侵害婚姻權，要求賠償200萬元。

最後法官判決，女同事賠付太太十萬元及利息，可上訴。

法律不管感情之事

要保人得指定任何人當受益人

有不少女性友人說，法律怎麼可以容許，男人約定小三為受益人？

根據保險法，保險金的受益人可以是任何人，包括小三。這並不是台灣特例，而是普世保險通則。

法律不涉及感情事務，公權力本來就不應該涉入私人感情領域。

依保險法規定，要保人與被保險人有保險利益，並取得被保險人書面同意，那麼小三作為受益人是合法的。

受益人如果沒有保險單，也沒有死亡證明書時，還能領得到身故保險金嗎？

一般來說，沒有保險單不是問題，因為保險公司有保單資料，可以補發。

但是沒有死亡證明書就比較困難，因為這是證明被保險人死亡的最重要文件。

沒有死亡證明書，保險公司很難確認保險事故是否發生，是否有除外責任，或保戶是否有違反告知等。

有些保險公司可以接受變通的辦法，例如用除戶戶籍謄本取代死亡證明書，或者有其他受益人已經提供死亡證明書，就可以直接給付。

如果真的無法提供，還有訴訟這個方式，只是費時費力。

所以即使元配心有不甘，但飯店經理指定小三當保單受益人，元配無法阻止小三請領保險金。

Ｒ姐貼心提醒

保險金的受益人不僅涉及法律權益，還涉及人的情感和家庭關係。

當小三成為受益人時，這可能引起家庭紛爭，家庭成員之間的信任和情感破裂。更好的方式，是努力經營家庭關係，多多溝通。

保險受益人的指定，在現今多元的社會越來越重要，因為保險受益人的指定沒有特留分的限制。

現在許多情侶只差一張結婚證書，或者喪偶或離婚後避免子女的反對，又希望給陪伴自己的另一半保障，保險都是個好選擇。

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