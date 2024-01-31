她月薪6萬卻存不到錢？ 網一看皺眉：這1項花太多

現在萬物齊漲，許多外食族的餐費也跟著飆升。一名女網友在Dcard上透露，她目前月薪六萬，但每個月就會花一半薪資在「伙食」上，甚至每月外送金額高達1萬5千元，無奈嘆「存不了錢就是因為伙食費」。

原PO表示，她月薪六萬，沒有副業，平時也沒有物慾，唯一會花大錢的地方就是「伙食」，仔細記錄這個月的開銷後，發現自己花了一半的薪資在伙食上。她指出，光每月外送費就高達1萬5千元，自己幾乎都是吃健康餐，但因為公司附近完全沒有健康餐店，所以只能叫外送，「健康餐都不便宜，我基本一餐都是200元左右」，假日才會親自下廚。

原PO說明，雖然她假日才下廚，但因為家裡附近沒有菜市場跟全聯，只有一間有機蔬菜專賣店，「這種店我也不知道為什麼經常買菜、買水果出來，就可以噴3000元」，因此每月自煮伙食費為1萬元。

最後原PO透露，每個月會在保健食品上平均花1500至1700元，「客製化的保健食品基本上都比較貴，主要都是吃魚油、B群那些」，最近在考慮是否要換吃其他品牌。她坦言，自己偶而還會去外面吃，統計下來每月光吃的就花了3萬元，無奈嘆「我存不了錢就是因為伙食費，有沒有跟我一樣吃健康餐，可以便宜吃的解法？」

貼文一出，有網友認為是外送費太貴，「外送費太貴，出在外送費的問題」、「外送的健康餐價錢都偏高，有機會是否考慮自己帶便當可能有幫助」、「不要叫外送，外送都貴很多」；也有人指出健康餐比一般餐點售價高，「吃健康餐會讓荷包不健康」、「健康餐就是這麼貴，但健康無價」、「我也想問為何健康餐都這麼貴啊」。

部分網友則分享自己的省錢撇步，「外送買食材自己準備三餐」、「1.不要叫外送、2.可以上網買冷凍蔬菜和即食雞胸肉、3.公司旁邊如果有全聯或市場可以下班買回去煮」、「我都叫全聯小時達！記得300多元就免運了」、「其實健康餐自己煮最簡單誒，就水煮或蒸加調味胡椒粉或柴魚粉，晚上可以快速煮好」、「外送1.5萬元完全可以省掉的說，我自己伙食費一個月大約5000～6000元，都是自己煮」。