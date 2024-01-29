開計程車月入100K是有可能的？ 但為何中年運將說：年輕人薪水有4、5萬轉行來「不值得」

股市依舊穩穩走高，似乎也沒什麼太大的變化，22日晚遇到的運將大哥，大約50多歲，短短的路程，大約200塊的車資，所以一開始也沒打算能聊什麼太深入的話題。

我問：「大哥最近這生意都好嗎？晚上這麼晚還不休息呀？」

運將大哥說：「我都開晚上六點到半夜兩點，然後早上九點到中午十二點，就這樣早晚班。」

「您是為了避開上下班的尖峰時段呀！塞車確實是蠻煩的。您以前做哪個領域的？跑來開計程車多久？」

運將大哥又說：「我以前是做貨運的，後來因為膝蓋有問題，只能被逼著中年轉行，這行中年人可以啦！但年輕人真的就不要來做。」

確實過去也有幾位運將大哥說過類似的話，幾乎都是中年轉行再來，或者半退休、退休沒事再來做。

運將大哥人很直接，講話都很直白，他這麼補充著：「你想想，我們做這個就是要用時間去換錢，一整天開車、時間最少10小時，我們群組裡的小夥子還有人一天開14小時，真的是很瘋。錢是可以賺到，但以後腰椎會有問題，我們長時間這樣開車，如果又沒找時間運動，你想會怎麼樣？」

我笑笑回應：「可是我常搭車，聽其他運將大哥說收入還不錯，一個月別說休超過3天、每天開10小時以上，收入10萬元或12萬，好像都蠻常聽到的。」

開計程車確實能月入10萬元 但這三天絕對不能休

這位中年運將大哥回應：「有啦！五、六、日這3天一定不能休，然後1個月都不休息、每天都10小時以上，那真的會有10萬元，他沒騙你。但問題是，我們的車子要保養費、維修費、油錢、保險費。我們職業車跟自用不一樣，保險費也比較貴，而且一台車如果買100萬，開個7、8年也就準備要再換新車了，每個月的折舊也要算進去，要不然到時候哪來的錢換新車？」

我還來不及接話，運將大哥說：「那都虛的啦！有些年輕人還全額貸款買車，利率都4%、5%，每個月看起來確實有10萬，但這樣真的會賺嗎？我是覺得如果年輕人在辦公室有個4、5萬薪水的話，不要傻傻的轉做這行，不值得。除非薪資真的太低，要不然在公司的制度下，總有個年終獎金、三節獎金，可是我們這算什麼？就單純一直用時間換錢而已。」

我思考了2秒，試著說說時下年輕人的心聲：「大哥您不能這樣說呀！現在很多年輕人都說看不到希望，如果在公司也賺不到什麼錢的話，當然會想做其他形式的工作，開計程車至少眼前就有現金流了。」

運將大哥說：「看不到希望，並不代表希望真的不在。趁著年輕把技術學好，或許換個公司薪水就上去了，也有可能哪天在職場上碰到貴人被提拔，甚至幾年後自己當老闆，這些都是機運。」

很快就要下車了。大哥說得真好，看不到希望不代表希望真的不在，境隨心轉，轉個念可能就有不一樣的命運等著。

月收10萬看起來很美 但還需要扣除掉許多成本

這幾天天氣太冷，加上又下雨，接連搭了好幾台計程車，這已經是第四位司機講同樣的話：「考職業駕駛要等很久，雙北這邊都排到半年後去了。」一般來說，通常是失業潮出現，或者是不景氣，大家才會去擠入計程車這個行業，這是我們一般人過去對於這行業的認知。

不過換個方式思考，會不會是國民經濟水準上升，搭計程車的觀念越來越能接受，因為台灣的計程車費用真的不貴，跟美、日相比，簡直是天差地遠，自然讓這市場有源源不絕的活水，於是該行業擠入更多人？這就不得而知了。

不過這位運將大哥說的也沒錯，各行各業都要精算成本，不能光看亮麗的營收。很多無形的損耗成本、利息成本、保險成本，都會侵蝕獲利。即使不做股票的人，應該也要強化對於數字的敏銳度才行。

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