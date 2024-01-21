終結過勞崇拜！研究：每周工時超過55小時 心臟病發作提高13％ 中風機率增加33％

讓人過度努力的致命吸引力

對大多數人來說，我們對於自己可以實現的事情都有一種誤解，這種誤解是由於社會上的過勞崇拜所形塑而成的（編按：也就是說，人們可能誤以為只有長時間工作和努力，才能實現他們的目標或夢想）。

這個信念十分普遍，從大企業到小公司都是如此，而且也有無數工作者受它控制。不管有沒有自覺、受控程度如何，都有數百萬人接受以下這些想法：

• 工作是人生首要重心；

• 有限制，就沒有創造力；

• 工作與生活的平衡只是一種迷思；

• 我們應該忙個不停；

• 休息是浪費時間，不如拿來工作。

我們也許不會有意識的把這些句子說出來，有時即使將這些概念清楚的寫出來，有些人可能還是不願承認，但這些想法的確在我們的潛意識中遊蕩，默默影響我們的思考和行動。

這種信念系統對我們的生活造成驚人影響。以健康來說，美國十個工作者中，就有八個深受工作壓力之苦。在壓力之下，我們容易放棄好好照顧自己的健康習慣，讓原本的問題更加嚴重。

與每週工作三十五至四十小時的人相比，每週工時超過五十五小時的人，心臟病發作的機率提高一三％，中風機率則增加了三三％。這都還不包含壓力造成的頭痛、消化不良、高血壓、高膽固醇、性慾降低、腎上腺素與皮質醇上升等問題，而這些全都是過勞造成的。

那人際關係呢？美國四分之三的專業工作者表示，壓力侵蝕了自己與他人的聯繫。企業家的離婚率似乎比其他族群都還要高，執行長的也是。

這些高壓工作本身就足以危害任何一種關係了，但超長工時和滿腦子只想著工作，更會加速婚姻瓦解。「執行長婚姻失敗，最常見的原因在於沒有花足夠的時間跟家人相處，」美國有線電視新聞網（CNN）報導指出：「執行長幾乎整天都在工作，沒在工作的時候，滿腦子也還是想著工作。」報導引用一位律師的話：「最後你的婚姻支離破碎，丈夫和妻子幾乎過著互不相干的人生。」

本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》 過勞也會降低工作滿意度、摧毀生產力，而且還不只這些。耶魯情緒智力中心（Yale Center for Emotional Intelligence）近期一份研究調查超過一千名美國員工的工作投入與倦怠的程度，發現二○％的員工工作投入很高，但倦怠問題也很嚴重。他們都對自己的職業充滿熱忱，但同時深受工作壓力之苦。

過勞的思考陷阱

持續不斷的壓力與焦慮，也折損了我們思考與決策的能力。我們失去往常的判斷能力，犯錯的次數比平常還多。

這樣的結果不只讓我們表現變差，還會成為一個惡性的反饋迴路。尤其，過勞崇拜本身就是一個自我增強（self-reinforcing）的信念系統。當過勞時，我們傾向的解決方法是做更多工作！

這就是經濟學家布萊恩．卡普蘭（Bryan Caplan，譯注：美國喬治梅森大學〔George Mason University〕經濟學教授）所稱「思考陷阱」（idea trap）的一個經典案例。

好的想法產出好的結果，好的結果又會強化好的想法。但就如卡普蘭所言，反之亦然。不好的想法產出不好的結果，而不好的結果又會強化不好的想法。「只要掉進陷阱，」卡普蘭說：「通常我們該做的就是運用常理跳出陷阱，但人在絕望的時候，常理就不再那麼通用。」

要脫離過勞崇拜，就要用新的好想法來打破惡性的反饋迴路，所以我們寫了這本書，我們想為跟我們一樣在事業功成名就的夥伴，介紹一些得來不易的常理。在接下來的篇幅中，我們不只會說明對過勞崇拜的反對立場，還會介紹一條經實證有效的路，讓你創造屬於自己的雙贏。我們現在就開始吧。

（本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》作者：麥可．海亞特/ 梅根．海亞特．米勒 譯者：鍾榕芳）