馬斯克一周工作至少80至100小時 專家：陷入過勞崇拜迷思

拚死拚活工作，回家卻得不到好臉色？別人都在加班，自己更不該準時下班？改寫人生劇本的雙贏導師提醒，別只贏了事業，卻輸掉人生，高效幸福的生活與工作模式，才是你該選擇的！

「科技強人伊隆．馬斯克的工作量，一週至少80到100小時。」「臉書創辦人馬克．祖克柏每週在公司度過50至60小時。」

看到這些成功人士都如此努力，僅是一般人的你我似乎更該賣命，想著社會如此競爭，暫且犧牲健康、人際關係和個人幸福只是小事，於是，有太多人就錯把工作當人生，出現下面這些狀況：

• 和家人聚會，還在回覆客戶的訊息和郵件。 • 想休息不敢請特休，總是擔心工作做不完。 • 決定這次忙完要好好休息，卻又開始下個工作週期。

STOP！你以為的努力奮鬥，其實只是在慢性自殺，本書要告訴你，過勞的成功，只是贏在職場的生活輸家，這不只陷入了過勞崇拜的迷思，更可能毀了大好人生。

本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》

※別否認！討厭工作的你也可能「過勞崇拜」

先回頭想想，人為什麼要工作？

除了基本養家餬口的生理需求，其實還有「被需要」的心理需求。為了達到這些需求，我們需要工作，甚至超時工作。經驗和研究都告訴我們，超時工作的原因有很多，從整體來看，除了關乎工作的本質，現代科技也讓超時工作成為常態，就個人來說，超時工作讓我們避免被淘汰，更讓我們覺得自己無可取代。

請捫心自問，是不是曾經有這些想法或經驗：

• 這個項目只有我一人負責，沒有我不行→帶來個人成長與認同。 • 在社群媒體上抱怨加班，卻是「假謙虛，真炫耀」→是身分地位和價值的標誌。 • 工作還有薪水拿，比起沒完沒了的家務好得多→成就很明確。 • 再加油一下，這個月的業績就能比上個還要好→對自己有超高期待。

也因此，再怎麼抱怨工作、唾棄加班，其實每個人都可能「過勞崇拜」！

※五項練習！請勇敢和崇尚過勞的自己說再見

成功的感覺雖好，但一不留心就會引發種種危機，最後不只成效變差，甚至傷害身心。本書的兩位作者──海亞特父女檔，就是在付出了慘痛代價後，才發現了這點，及時止損，不只改寫了自己的人生劇本，也成為許多企業領導者的導師。

為達工作與生活的兩全其美，他們列出了五項原則與五個搭配的練習方法，從組織科學和心理學的學術研究出發，透過實際案例，為讀者提供了實用的方法來取得雙贏，更分別提醒個人和管理者，在設定自己的雙贏目標時，應該要怎麼做。

• 原則一：生活有很多重心，工作只是其一

→請這樣練習：將「贏」定義為「把對自己來說最重要的事完成」，並列出對自己的人生來說不可妥協重要且需要的各種事項。

• 原則二：有限制更自由，產能創意都提升

→請這樣練習：安排你一天的時間，並將前一項練習中的重要事項分為「有成就的事」、「沒有成就的事」與「休息」，並盡量不讓「有成就的事」的時間大於其他兩者。

• 原則三：工作與生活具有動態平衡

→請這樣練習：安排過一天的短期安排後，進展到一週行事曆的排程，請盡量為每個時段都排定活動，才能避免工作時段無限擴張，但須注意仍要保持彈性。

• 原則四：不事生產其實充滿威力

→請這樣練習：在做好各種準備與安排後，為了讓緊繃的身心放鬆，請你留一些空白時段，可以是拿來進行興趣的培養，或只是無所事事的放空。這不只可以充電，甚至還能提升工作成效。

• 原則五：高成效靠「睡眠休息」立基

→請這樣練習：人不能不睡覺，這是最基本的生理運作。為了達成更有成效的睡眠，請營造良好的睡眠環境和習慣。

把人生過成想要的樣子並不困難，請先停止「把工作帶回家」的壞習慣，接著掌握5原則、擺脫過勞崇拜，就能提升工作技能、用更少時間創造持續的成功。成就自我不必超載求生，好好生活也能成功晉升，小孩子才做選擇，成熟大人的你可以既為職場贏家又是生活勝利組！

（本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》作者：麥可．海亞特/ 梅根．海亞特．米勒 譯者：鍾榕芳）