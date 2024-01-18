出版社董座一周工作八十小時 太太淚訴「自己像個單親媽媽」

最難的選擇……是陷入真正左右為難的處境， 因為兩邊都深植在我們基礎核心價值中。 ──羅許沃思・基德（Rushworth Kidder，1944～2012，美國作家、倫理學家）

工作狂造成的家庭問題──我（麥可）的故事

她的眼淚出自多年默默承受一切的痛苦，每一滴眼淚都承載著深沉的傷痛回憶。我和太太蓋兒（Gail）並肩坐在客廳裡，而我完全猝不及防，感覺即使全世界的衛生紙都在這裡，也沒有辦法擦去她的難受。

蓋兒和我結褵超過四十年，她一直都是我的頭號支持者和啦啦隊，但在那個下午，沉默的憤恨與遺憾的情緒，終究沸騰並浮上檯面。我其實很想幫自己辯解，但還好我那天不知怎麼的腦筋動得特別快，知道要閉嘴聽她說話。

幾個小時前，我人在湯瑪士尼爾森出版社寬敞的執行長辦公室裡，和老闆坐在一起。辦公室牆上排滿我們公司出的書，看著那些直挺排列的書背，我心中滿是驕傲，畢竟這裡面有非常多是我和我的團隊所出的書，其中幾本更是暢銷書，同時我們還把這個曾經是公司業績最差的部門，逆轉為成績亮眼的模範生。

但執行長把我叫進來不是只要稱讚我的表現而已。他的手越過桌面，遞給我一張獎金支票，上面的數字，是我從沒見過的多。我甚至仔細讀了兩遍，這金額比我的年薪還多！我壓下打電話給蓋兒報告好消息的衝動，因為我想要親口告訴她。我知道她一定會開心到不行。

我們有個沒有明說的不成文約定，是在我們結婚的前幾年定下的。大致上運作的方式是這樣：我們是個大家庭，有五個孩子，所以開銷很大。我負責上班，養家活口就是我的責任；蓋兒則負責操持家務。我們偶爾會互相確認情況，但恪守陣地，互不干擾。

本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》 我們就此走往不同的方向，我去上班，蓋兒則成為家管。當時，事業幾乎就是我的全部。晚間和週末加班時，蓋兒常不自覺在孩子面前替我辯護。她從來沒有在背後埋怨過我的缺席，反而會告訴孩子：「我知道爸爸一定希望他可以待在家，但爸爸現在正做著很重要的事情。他為了我們這麼努力，我真的很為他驕傲。」

當我們忽略了一小部分的事情時，通常就代表著還會忽略其他事情。就像我不但讓家人受委屈，在這些日子裡，還危害了自己的健康。我吃著垃圾食物、無限期拖延運動計畫，覺得這樣的生活也還是過得去。

而現在，在一週工作七十到八十小時、花費無數時間在無聊的機場穿梭、錯過太多家庭活動之後，報酬終於來了。我口袋裡的那一大張支票，就是這一切犧牲都值得的證據。我再次確認支票上的金額，每一個零都像是在證明先前的努力價值。

終於到家了，我止不住微笑，我真的是中大獎了。可是，出乎我意料之外，蓋兒竟然……很不開心。「寶貝，」終於，她說話了：「我真的很想為你開心，但我們必須談談。」喔不，沒有擊掌？沒有「來開一瓶香檳吧」？她把我帶進客廳。我們坐下時，我發現她的嘴唇在顫抖，她很努力讓自己鎮定下來。

「我愛你，麥可，這點你知道的，」她說：「有你，我真的很驕傲。你為了賺錢養家做的一切，我都很感恩，但說實話……你從來不在家，你的五個女兒需要你。就算你在家，你也不是真的在這裡，你的思緒跑去別地方了。」她停了一下。斟酌字句時，她眼中噙滿淚水：「老實講，我覺得自己像個單親媽媽。」

事業野心與安逸生活，怎麼選？

我們發展專業職涯、換工作、接受升遷，出發點都是好的。沒有人做這些事的時候會想說：「我今天做的決定會讓伴侶遠離我、小孩恨死我」「我現在開啟的生活模式，以後會害我筋疲力盡，產生工作倦怠」或「是時候來用肝換錢了」。

我們想的是，這些有意義的工作可以為我們帶來經濟、情緒、社會上的價值，讓我們的人生選擇變多、未來一片光明。

但職場壓力不斷升高，因此我們便陷入了「忙碌謬誤」（Hustle Fallacy）中。我們覺得只要再努力一點，就可以撐過所有壓力。工作的要求不斷累積，而我們則努力跑得更快。我們覺得只要工作方法更精明、工作效率衝高，就可以趕上進度，甚至超前進度。但不管我們怎麼做，工作責任總是跑得比我們的努力還快。

我們加長工時、縮短睡眠；在辦公室解決問題，在家製造更多問題；在職場開更多會，錯過朋友聚餐、遊樂、聚會的夜晚；在工作上啟動精彩計畫，生活卻越來越限縮。我們預想自己最終會得到自由，可以決定何時停下腳步放鬆，關注健康與人際關係。但不久之後，「最終」變成「不可能」的另一種說法。我們的生活變成學者安．伯奈特（Ann Burnett）所說的「天天馬拉松」（everydayathon）。

由於這樣的光景實在不太迷人，所以有些人選擇另一種完全不同的人生。他們拒絕虧待自己的健康或人際關係，並有意扼殺自己的職涯發展。他們選擇不要忙碌，踩下了「野心煞車」（Ambition Brake），但這樣的選擇也是有代價的。踩下野心煞車或許可以保全健康與家庭，但最後卻會浪費我們的潛能、賺不到什麼錢，以及造成其他損失。壓力和超長工時不再壓垮我們的健康和個人生活，但未能完成的職涯夢想和野心一樣會擊潰我們的靈魂。

（本文出自《贏回自主人生，終結過勞崇拜》作者：麥可．海亞特/ 梅根．海亞特．米勒 譯者：鍾榕芳）