年終領24萬如何用？ 網一面倒給這建議：比放銀行賺

農曆新年即將來臨，許多員工最期盼就是收到滿意的年終獎金。一名網友說道，自己預估年終可以領到24萬，想問大家建議用來存買房頭期款，還是買股票。對此，許多網友分享自己的經驗，紛紛直言股票穩定賺更多。

一名男網友12日於Dcard理財版表示，公司終於要發出自己最期待的年終獎金了，他預估今年大概可以領24萬元，雖然不算多，但希望能好好運用這筆錢。原PO自認不算是投資高手，因此發文募集大家的意見，「是該拿去存頭期款好，還是會拿去買股票？如果買股會推薦哪些？」

對此，許多網友們透露經驗並建議用來投資股票：「股票穩定投比放在銀行賺」、「可以投ETF0050、00878、0056都可以，或是買外匯也是可以的」、「我年終已經領完了，1月第一週全投入股票了，今年是存股的第15年」，也有人分享：「ALL IN彩票」、「我自己是規劃包給爸媽，預留明年5月繳稅、保費、旅遊、投資ETF、醫美」。