專家教你打造超人筆記！用反覆看到的字詞刺激大腦「找出關連」提高五倍記憶效果

用大腦省力的方式，生出品質更好的筆記

傳統筆記流程之所以辛苦，是因為以下原因：

1. 即時算力要求太高

學習一個新領域時不但要同時記錄，還要同時整理，甚至還要同時創造新的內容。這對於大腦來說，即時運算的需求過高。

2. 對於新領域掌握不夠

我們要對一個新領域產生洞見，傳統流程上必須先大量蒐集知識，才能解析出其中的關聯性與重要性。然而在上課時，僅是大量蒐集知識往往就已經耗盡了我們的時間與運算能力，後續實在無法進行解析。

3. 生成新內容的要求算力太高

大腦創造新記憶的原理並非憑空而來，而是基於「已知的節點」，在各節點之間創造新的連線。但在學習新領域知識時，大腦最大的困擾是：它並不清楚哪些是「有效節點」，所以進一步也無法創造「有效」連線。

基於以上三個原因，上課即時做筆記對任何人來說都是艱鉅的任務。如果我們改用放大放慢的新流程來「整理」筆記，效果將會大不相同。

「複製貼上一本書」這個步驟的精髓是：

•首先省去了「記錄」的步驟。

•從中刪除自己不認同或不理解的句子。

•利用軟體「大量重複」浮現的關鍵字為基礎，看出「關連」，並以新視角去創造「自己的觀點」。

用這樣大幅省力流程去做筆記，不僅分散運算需求，更能夠將大部分的腦力用在關鍵動作「找出關連」，最終筆記的品質反而更高！

記憶是基於「重複刻畫」的「連線生成」

你可能對於這種新流程是有些疑惑：不需要經過腦袋，真的能有效吸收知識嗎？

讓我來解釋一下。這樣的筆記方式並不是「沒有經過腦袋」，而是「經過很多遍腦袋」。理由在於：

1.在整理筆記的過程中，新領域的關鍵概念會反覆出現你的視線中。

2.「反覆看到」同樣的新知識會讓我們反覆受到刺激，於是會想將它們整理起來，放在一個新的地方。於是我們創建了新的詞條，「歸納新的意義」。

大腦判斷一個新資訊是否有意義的原則是：

1.是否反覆出現？

2.是否與舊記憶中的「元素結構」有「重疊」（相同意義）？

本文出自《打造超人筆記》 新的學習流程雖然會讓我們反覆看到同樣的內容，但我們並不會因此感到疲憊。最後我們會重新詮釋，寫下這個詞條。

在大腦中，「重寫」的動作等同於「創造新的連線」。而你會「記住」，是因為這個「連線」被「重複」刻畫多次。在過去的觀念裡，我們認為要「經要努力」才能「記住」。現在你知道大腦的記憶原理了，能節省五倍力氣、提高五倍記憶效果的筆記新流程真的不是天方夜譚。

在以前，寫筆記的時間和精力都不夠用，但是新的流程可以讓我們做三到五次以上的初步整理和詳細整理，而且不會感到疲憊。經過仔細整理後的產出，無疑會得到更好的學習成果。

「洞見」就是原創筆記

對於這個筆記法你可能還有第二個疑慮：寫出來的筆記只是複製了原作者的內容，對學習並無實質幫助？

根據我的實際經驗，透過這種方式的流程與梳理，並進行交叉「整理」和「挖掘」，我常常能得出與作者完全不同的觀察洞見，產生意想不到的驚喜（在後面的章節會提到為什麼會有這樣的結果）。

第三個疑慮是筆記內容的原創性與著作權：真的可以複製與摘抄嗎？

首先，我們自己寫的筆記，只要放在私人筆記夾裡的草稿、整理箱，並未公開，就不會有著作權問題。我們摘抄筆記是「使用」作者的內容，著作權主要涉及的是重新製作與公開。

再來，世間的作品很少完全原創。大多數的創作與筆記幾乎都是口水筆記。看了前人的示範資訊，才會有手上這份筆記。

知識的「概念」、「定義」、「流程」早就存在世界之中。摘錄和整理「概念」、「定義」、「流程」並沒有什麼原創問題。而筆記的真正意義，在於你對這些「概念」、「事實」的「內容組織結構」進行一手的「意義重述」。

最後，筆記經過我們多重組織、整理、編修，產生了新結構、新想法，怎麼可能與原作一模一樣呢？

而且，用傳統流程不可能製造出長青筆記，誰可能有那種腦力？！透過複製、砍掉、重新整理，長青筆記才能不斷進化；經常翻修、增添、重新連結，保持內容的新鮮，還能輕鬆找到有效的資訊，快速應用出來。

現在，各位讀者應該知道我是如何在兩三個月內讀完千萬字巨作 Modern Business，並且做出幾千則交叉連結筆記了。這個創舉對以前的我來說無法想像，但是對現在的我已經不再困難。我讀得越多越上癮。就像在玩整理紙箱，發現新寶物的尋寶遊戲！

（本文出自《打造超人筆記》作者：xdite鄭伊廷）