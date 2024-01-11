上課不再漏抄記、寫完不會忘 世界等級黑客松首獎得主：有效「筆記」不是記出來的

打造不斷進化的長青筆記：增強記憶、挖掘洞見

長青筆記（Evergreen note）用於描述一種永遠保持價值和有用性的筆記或文章。意味著創造一份不受時間限制，無論經過多長時間，都能保持其可靠性和穩定性的筆記。

長青筆記通常涉及對某一主題或概念的深度探索，提供有價值的見解、觀點、知識和資訊。這份筆記結構嚴謹、經常更新，使用者可以隨時查閱和參考，無論在何種情況下都具有價值。

這是筆記人夢寐以求的最終目標，但也只存在夢裡。因為長青筆記受到筆記工具（如紙筆、軟體、檢索方式、更新方式）的限制，實現起來相當困難。

本文出自《打造超人筆記》 而且我們都希望有人能發明一種筆記法，讓我們能夠Write Once, Use Anywhere——只要記錄一次，之後只要重讀筆記就能達到最大的學習效果，也能夠從中快速提取資訊，立即實戰應用。

這世界上真的有這種「只需記錄一次，後續就能無限使用」的聖杯筆記法嗎？我也這麼希望，但實際上並不存在。它不僅不存在，這個想法還是我們受限於紙筆工具而「幻想」出來的「可能」解決方案。

我在梳理筆記流程時發現了這個原因，我感到相當震驚。因為在我們的學習生涯中一直在追求筆記的聖杯，一直在等待終極筆記法的出現，卻從來沒有思考過，這個「聖杯」對於我們用的筆記流程、所做的努力方向、產出效果而言並不合理。

「整理」筆記而不是「寫」筆記

在這本書，我希望引入一個新的概念和流程：有效「筆記」應該是「整理」出來的，而不是單純只是記出來的。

當你在翻閱本書時，可能會注意到我在數位筆記流程中還有一個獨特習慣：對於資料的堆積與梳理，我非但不用筆記，對於資訊的記錄與整理，我都是用錄的、貼的、砍的。

錄下上課的內容，轉成逐字稿

直接複製書籍裡面的金句、段落貼進筆記，並刪除不需要的部分。

相較於他人的筆記是「自己重新寫過」，這種大膽的筆記手法顯得相當不尋常。並不是因為我的筆記方式大膽創新，而是這是一套放大放慢的動作流程。

讓我們來回顧兩種情境：

上課情境

Step 1：老師講課，我們抄下內容。

Step 2：對於剛剛抄下的內容產生自己的見解。

Step 3：重新檢視筆記，寫出新詞條。

看書情境

Step 1：閱讀書籍，摘錄書上的內容。

Step 2：對於剛剛摘錄的內容產生自己的見解。

Step 3：重新檢視筆記，寫出新詞條。

對比一下兩個流程。你可以看到：

• 我讓機器去做摘錄（對課程錄音或複製書上段落）。

• 我不馬上重寫筆記，而是扮演「筆記內容編輯」，剪下我認為有價值的段落。

• 我不馬上整理筆記，而是在「有空」的時間，透過「整理」的方式，「歸納」出新詞條。

一樣也是「錄下資訊→篩出有用的內容→重新內化」，但是每一步都變得更省力、不花腦力、不需立刻執行，而且效果更好：原始內容保留得更完整，最終整理的結果更能反映出自己的洞見。

（本文出自《打造超人筆記》作者：xdite鄭伊廷）