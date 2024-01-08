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國泰「轉帳免手續費」沒了！他傻傻被扣才發現 網推這幾家都免費

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰世華取消轉帳優惠。圖／國泰世華銀行 提供
國泰世華取消轉帳優惠。圖／國泰世華銀行 提供

國泰世華銀行原有「每月66次跨行轉帳免手續費」的優惠，不過近期卻改為每日第一筆且轉帳金額低於500元才可免手續費，其餘情況則要10到15元不等的手續費。PTT網友哀嚎「傻傻的被扣了好多筆15元才發現」，其他人則推薦使用「台灣行動支付」，另中華郵政郵政數位存款帳戶每月也享有跨行轉帳66次免手續費優惠。

根據國泰世華銀行官網資料顯示，國內跨行轉帳，若轉帳金額低於500元，每帳戶每日第一筆轉帳免手續費；若轉帳金額501到1000元，或轉帳金額500元內但超過當日優惠次數，每筆轉帳手續費10元；轉帳金額超過1001元，每筆轉帳手續費15元。

一名網友在PTT發文表示「國泰跨行轉帳優惠沒了」，國泰取消原有「每月66次跨行轉帳免手續費」的優惠，他從一月初開始，傻傻的被扣了好多筆15元手續費，才發現優惠停止，他好奇「有推薦其他有免手續費的網銀嗎？」

其他人則留言「我的一銀一天有10次扣打」、「薪轉戶跟有解cube12月任務的有5次」、「ileo，一天10次」、「我的永豐每個月46次」、「華南sny跨提10跨轉20」、「郵局數位66次，用完可以搭台灣pay」、「台銀數位帳戶今年網銀99次跨轉免費」、「玉山還有3次吧，中信舊戶只有op會員的一次」、「Line bank原來也砍了，想說沒用多少，怎麼一瞬間少超多次數」。

許多用戶也留言抱怨「國泰各方面越來越摳」、「國泰這種逼走用戶的玩法也是服了，不過有時候這樣才會發現別人的方便」、「感謝，要搬家了，股票也要轉移了」、「剛剛把錢都移，國泰掰掰，感謝這4年的付出」、「我也是苦主之一，沒注意到1/5」、「太習慣免費66次，1/5晚才轉帳過，轉帳順手按一按.....15元拜拜」。

網友推薦其他免手續費的銀行，有人留言「台灣行動支付不香嗎？轉帳又快又免費」、「台灣pay是限綁定銀行，綁定之後你轉給誰都免費」、「台灣pay、將來、linebank，其他像是richart、聯邦、newnewbank、遠東也有不到十次的跨轉免手續費」、「永豐大戶免費10次」、「line bank 30次」、「將來銀行66次」、「富邦一個月99次」、「台灣銀行99次」。

跨行轉帳 PTT 國泰

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