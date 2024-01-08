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男月薪6萬喊養不起女友 網看「存錢計畫」：你們其實很配

聯合新聞網／ 綜合報導
一名月薪6萬的網友表示，交女友讓他離自己的「存錢目標」越來越遠。示意圖／ingimage
一名月薪6萬的網友表示，交女友讓他離自己的「存錢目標」越來越遠。示意圖／ingimage

「月薪6萬還是交不起女友！」一名24歲的男網友表示，他和女友交往五年，因為對方重視儀式感，除了大節要送禮慶祝，平時她也會看上很貴的包、醫美，希望原PO幫忙分擔，再加上女友身邊有許多愛玩的酒肉朋友，他總覺得出社會之後，對方讓自己離存錢目標越來越遠，正在思考是否要分手。沒想到貼文曝光後，原PO的「存錢目標」也引起網友關注，有留言就認為其實兩人根本很適合。

原PO在Dcard發文表示，自己剛大學畢業，目前當完兵、出社會一年，去年初牽了一台百出頭萬的新車，在家裡上班 ，月薪差不多4.5萬～6萬，一個月固定開銷車貸1萬3、電話費1,399，因為上班有供餐，加上水電、房租等雜支家裡會出，因此剩下的收入就是零用錢。

原PO表示，現在出社會後，發現以自己的薪水根本養不起女友，因為對方重視儀式感，像聖誕節、情人節、生日等都要送花或交換禮物，也常常聽對方在暗示說姐妹去做醫美，男友會幫忙出。原PO補充，最近女友要過生日，對方更點名要一顆5萬元的包，並說看原PO的心意決定要幫忙出多少錢，讓他備感壓力。

原PO說，當初兩人在一起是因為愛玩，在酒肉朋友的局認識的，朋友類型也都是那樣的人，但現在因為出社會，他想要改變，也與這些交友圈慢慢脫離，但女友卻沒有成長，兩人漸行漸遠，「我有我的目標，但我發現有女友的我，離我的目標越來越遠，越來越不是我想要的樣子，現在的我喜歡跑跑咖啡廳、看海放鬆，但她還是停留在以前的階段。到底是我賺的不夠還是我們太會花？我真的不知道」。

原PO也補充他個人的目標，已達成在24歲時買車，接下來26歲想買一隻勞力士，30歲存到一桶金然後結婚，「到底要放生在一起五年的女友，朝我的目標前進？還是跟女友說清楚，希望她能長大？」

對此，有網友說，「不是交不起，而是你交錯對象」、「她感覺不適合你，你在進步成長，反觀她在吃喝玩樂」、「當然是先溝通，她長不大就放生」。

不過也有不少網友認為，「你要學的是理財」、「先不論你家裡怎麼樣啦，月薪6萬就急著買新車、買錶，你跟你女友愛買包根本同一種人，只是興趣不一樣，還在龜笑鱉無尾」、「住家裡6萬，沒房貸、水電、餐費，結果存不到錢，只能說你們滿適合的，還不趕快娶回家」、「你的目標，第一桶金怎麼放在勞力士後面，超怪」、「好扯！買車的目標達到，結果一看後文，靠X！還在繳車貸」。

買車 醫美 勞力士 分手 Dcard

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