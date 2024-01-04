只靠股利能負擔生活開銷？ 網揭「一達成要件」：根本不用擔心

現代人為了追求財富自由，多會藉由股票投資以創造被動收入。日前，有網友在PTT上表示，現今高股息ETF選擇非常多，投資者們因此能做出對自己有利的選擇，於是他好奇詢問「靠高股息ETF去cover生活開銷真的可行嗎？」

原PO指出，雖然最近台股出了很多高股息ETF，使市場變得非常競爭，但對投資人而言卻是一件好事，「畢竟可以從眾多高股息ETF，去選對自己有利的選擇」。不過，他也好奇是否可以只靠股利就能支付日常開銷，發文詢問「靠高股息ETF去cover生活開銷真的可行嗎？」

貼文底下，有許多網友討論並分享想法，「遇到股災，就算ETF一樣崩潰給你看」、「理論上可行啊，但也不一定要高股息才行。如果本金夠大，可以直接自組ETF，還不用經理費」、「當你有足夠的本金與心理素質就可以」。

有不少網友指出，若要靠股利負擔生活開銷，有「一達成要件」就是本金足夠多，「你要是有那麼多的本金，那一開始就不用擔心生活開銷了好嗎」、「本金夠大，哪怕只是存公股行庫定存，一樣能cover生活開銷」、「本金夠高的話，不是不行」、「如果你有能力買1000張應該不會有這問題」。

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