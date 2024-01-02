15.5萬！ 一年發一次員工「辭職獎金」 亞馬遜執行長貝佐斯致股東信耐人尋味

你身為雇主，要如何創造一個讓員工顯現工作意願的環境？有些公司採用一種耐人尋味的策略：「辭職獎金」。

Zappos首開先例，給主動辭職的員工2,000美元的辭職獎金，亞馬遜隨後效法，獎金是5,000美元。銳玩遊戲（Riot Games）甚至大手筆加碼，辭職獎金高達2.5萬美元（約新台幣77.4萬），而且沒有任何附帶條件。

亞馬遜執行長貝佐斯在致股東年度信中，如此解釋「離職獎金」策略：

本文出自《誘因設計》 辭職獎金的概念非常簡單。我們一年發一次員工辭職獎金。第一年是2,000美元（約新台幣6.2萬）。然後逐年增加1,000美元（約新台幣3.1萬），最高是5,000美元（約新台幣15.5萬）。這項獎金的標題是「請不要拿獎金」。

我們希望他們不要申請這項獎金；我們希望他們留下來。那麼，我們為什麼設立這項獎金？它的目的是鼓勵員工花時間思考自己真正想要什麼。從長遠來看，員工留在他們不想待的地方，對員工或對公司來說都不健康。

「辭職獎金」策略迫使員工「言行合一」，是一種檢驗員工工作熱情的巧妙方法。公司不必詢問員工的真實感受，只需要給他們選擇並觀察他們即可。

在大部分公司，怨憤的員工沒有動機表達自己的真實感受，而額外的金錢誘因讓員工隱藏真實感受的代價變高。辭職獎金讓偽裝變得昂貴，尤其是員工真的有所不滿的情況下，這筆獎金或許足以讓一些員工選擇另尋前路。

這項誘因不只可以做為診斷工具，揭露員工是否有動機問題，也可以做為解決方案：沒有動機的員工可以愉快地離開，這對員工和公司來說都是雙贏。沒有動力的員工可以拿到一筆可觀的獎金走人；公司也能受惠，因為拒絕誘惑而留下來的員工是會比較努力實現長期目標的一群人。

辭職獎金創始者Zappos在2003年到2008年間，預估年營業額從7,000萬美元成長到超過10億美元，隨後在2009年就被亞馬遜收購。

《哈佛商業評論》的比爾．泰勒（Bill Taylor）認為，Zappos的成功有一部分要歸功於出色的顧客服務。這家公司「充滿個性」，而如何篩選出客服中心那些敬業、懂應對的員工，讓顧客滿意，辭職獎金是關鍵因素。

辭職獎金是激進的策略，不過可以讓經理人尋找訊號，顯示員工留在公司不是因為別無選擇，而是因為喜歡這家公司勝於其他一些非常有吸引力的選擇。

（本文出自《誘因設計》作者：尤里．葛尼奇 譯者：周宜芳）

商品推薦