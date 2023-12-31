他走進車行大喊「哇！這款我找了一年多」求職面試最佳策略卻應相反

假設你是一家中型公司的專案經理，手下有數十名員工。你通常會明確指派工作給各個員工，期待他們交出漂亮的成績，結果只得到平平的表現。有鑑於員工的資歷和過去的成就，你不會懷疑他們的能力。

他們表現不佳的原因可能是什麼？有許多合理的解釋，例如工作時限太短、健康問題和缺乏動機。雖然直接向員工求證可以排除一些外部原因，但是講到動機，你幾乎不可能挖到真相。

從員工踏進公司的那一刻起，就是這樣。有一種談判情況可以接受撒謊：你在面試一份新工作時，無論真實感受如何，對於未來有可能成為你工作所在的公司，都應該表現興奮之情。

在大部分談判中，不管你再怎麼想要達成協議，正確的策略都是保持冷靜，努力讓對方相信這場談判對你沒那麼重要。

本文出自《誘因設計》 如果你走進一間二手車經銷商說：「哇！這款車我已經找了一年多。這部車獨一無二，實在棒呆了──我要買下它！多少錢？」這樣你可能會被當冤大頭。

可是，求職面試正好相反。公司比較看重滿懷熱情的求職者。面試的最佳策略是盡可能表現出對這份工作的興奮，即使誇張一點也沒關係。

既然每個人都有表現出熱情的誘因，那麼雇主要如何辨別誰在假裝？問員工有多喜歡在你的公司工作是問不出什麼的，因為他們都會說：「我很喜歡！」雖然有些員工說的是實話，可是我們沒有辦法分辨真正有和沒有動力的人。

如何確認員工績效不彰的問題出在動機？要運用誘因診斷問題，行為經濟學的策略之一是創造與說實話「誘因相容」的情境。我們不去問那些對方回答時可能會刻意迎合你的問題，而是用誘因鼓勵他們展露真實偏好。

（本文出自《誘因設計》作者：尤里．葛尼奇 譯者：周宜芳）

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