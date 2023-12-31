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實支實付該搶搭末班車？ 她「免怕買不到」：保險是減輕額外負擔而非賺錢工具

聯合新聞網／ 碎念女子
金管會研擬改革實支實付醫療險，防堵靠保單賺錢亂象，民眾搶搭末班車，保險公司則陸續停售副本理賠的實支實付保單。圖為醫院等候批價民眾，非新聞當事人。記者林澔一／攝影
金管會研擬改革實支實付醫療險，防堵靠保單賺錢亂象，民眾搶搭末班車，保險公司則陸續停售副本理賠的實支實付保單。圖為醫院等候批價民眾，非新聞當事人。記者林澔一／攝影

假日碎碎念系列：實支實付保險

這兩天金融市場除了股債市外，另外一個很熱的議題是金管會宣布推動「實支實付保險改革」。

這項措施的源頭在於，最早最早的實支實付保險是要「正本理賠」，後來保險業者們為了搶食市場紛紛推出「副本理賠」的保單實支實付保單。

這邊女子先來說一下實支實付的概念，意思是如果你在國內或國外就醫，假設你的保額有十萬元（可以再細分為住院、急診、醫材等細項的保額上限），那麼你就可以用「醫療證明」跟「付款收據」跟保險公司申請理賠，正本就是你需要繳交正本，副本理賠就是跟醫院申請2張以上證明，醫院會開立「跟正本相符」的副本。

有不少人都持有2至3張實支實付保單，結果就是：住院一次，可以領2-3倍的保費。

首先女子先不評論這算不算「亂象」，但是這確實是保險業內的生態，如果你很幸運懂保險，或者業務員對你很好、沒有讓你成為孤兒保單，那基本上很多人應該都有相似申請理賠的經驗。

現在金管會宣布將推動實支實付險改革後，有個重點是：「舊保單不溯及既往」，因此在政策一宣布後，有的保險公司立刻宣布停賣保單，還沒宣布的則讓不少人想要多搶一張實支實付保單防患未然。

而現在火速下架的「實支實付副本理賠」保單，女子認為未來還是會重新上架，只不過應該很有機會改為「正本理賠」。但這其實對大家影響都不大，因爲其實跟保險公司申請完理賠後，通常是可以要求保險公司要求拿回理賠正本資料的。

所以現在搶搭末班車的朋友，女子會覺得要回到保險的本質：「損失填補原則」。也就是說，保險不是讓大家賺錢的工具，是拿來減輕你支付醫療費外生活負擔的。

現在要不要搶搭末班車？大家可以自行評估前面說的，也不要在最後被業務員話術輕易的就買了保單，絕對要清楚保單條款寫了什麼再決定。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

實支實付 保險 醫療險

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