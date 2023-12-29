95歲父親的養老房被女兒委託仲介出售！ 律師：爸爸非所有權人難阻止

養老房無故被賣！面對與解決

一位高齡95歲的爸爸，因為居住的55年透天厝被PO以1398萬出售的資訊，讓許多房仲帶著人前來看房，進門後遭到他的強烈抗議。原來房子並非他有意出售，而是女兒想私下賣掉，讓爸爸很焦慮，哭訴自己努力養活一家七口，痛罵子女不孝居然想賣掉自己住房子。原來子女早就分成兩派，而握有房屋所有權的那一派解釋說，媽媽住院需要更多經濟支援，才會選擇賣房來支付後續的醫療和看護費用。

儘管房子的未來仍不確定，子女們承諾絕不會讓爸爸陷入無家可歸的境地。

爸爸說這房子是他一生打拼來的，一直以來都在這裡生活，對他來說這間房子是為這個家努力的證明，卻在無預警下被子女刊登賣房，爸爸的心情一定非常難受，我想跟大家分享面對困難，法律到底怎麼看。

所有權人可以決定要不要賣房子 爸爸不行

民法上關於不動產所有權認定採取「登記主義」，在地政機關上登記為何人所有，他就是所有權人，而不動產要不要出售、出租或做其他處分行為，都是「所有權人」可以單獨決定。在這個事件中，三女兒是法律上認定的不動產所有權人，三女兒有權決定要不要出售。

若爸爸只是「現使用人」（而且有大概率不是有書面契約，如：租賃、使用借貸等）不是「所有權人」，如果是要進入房屋內，還是要得到現使用人同意，實務上曾有在租賃關係中，房客可以不讓房東、房東找的房仲進屋的案例，但因為本件看起來是大家都可以使用的房屋，並非爸爸單獨排他使用的情況下，若房仲是受所有權人委託，原則上進入房屋內不會有民、刑事責任問題，不該當「無故」侵入住居之要件。

爸爸有辦法要回他的房子嗎？

爸爸說房屋其實是他的，在法律上可能用不肖條款撤銷贈與或是主張撤銷贈與的方式拿回。但在Dcard的原文中則說，房子是「媽媽」以445萬的價錢賣給三女兒的，那麼這兩個方法應該都不可行，甚至房子之前可能登記在媽媽名下，那麼在法律上來說，房子可能從來不屬於爸爸。

就算爸爸主張借名登記，爸爸只能向三女兒提出返還房地的訴訟，在訴訟結束前，除非向法院聲請假處分，才能禁止三女兒過戶房地，但需要足夠的擔保金。

一定要賣房嗎？

房屋是資產，真的有需要賣嗎？爸爸還住在裡面，非走到最後一定要賣房嗎？況且爸爸已經95歲了？房屋可以用來貸款，又或是還有其他方法可以籌到媽媽需要的醫藥費？

不過倘若真的執意「賣房救母」，或許媽媽的醫療費問題解決了，但和爸爸的關係也會「完蛋」

爸爸好像根本不知道發生了什麼事

在這則故事裡，我覺得最關鍵的問題是，這個家庭的關係是需要被修復的。爸爸似乎對女兒出售房產的原因一無所知，只知道兒女要賣掉他一直居住的「家」，感到慌張生氣，但從整個故事來看，這一路走來，有好多的誤會。我們不知道每一個家庭成員之間真正的想法與打算是什麼，但如果可以，是不是能夠更坦承與勇敢來看待家中的一切，共同面對下面的問題溝通：

A 媽媽的健康狀況需要多少金援？ B 爸爸目前居住照顧問題？ C 目前父母生活費由何人負擔？ D 房屋價值多少？有沒有家人可以先墊付，未來再還？ F 有沒有可以父母與子女各方權益都兼顧的好方法

用法律架構來溝通，是解決問題的第一步，分清楚什麼是可以決定的？什麼是可以討論的？全家同心合意才是平安度過難關的關鍵！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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