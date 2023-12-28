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她羨慕朋友投資加密貨幣翻倍想轉台 網勸：不懂不要買

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友原本一起定期定額買大盤的朋友，突然去買加密貨幣後大賺，這讓她有些心動，不知是否也該跟進？路透
女網友原本一起定期定額買大盤的朋友，突然去買加密貨幣後大賺，這讓她有些心動，不知是否也該跟進？路透

現在理財投資管道多元化，無論是傳統股票、基金，或是新興的加密貨幣及最近熱門商品ETF等，都是大家可選擇的方式之一。有一位女網友在Dcard貼文表示，原本一起定期定額買大盤的朋友，突然去買加密貨幣後大賺，這讓她有些心動，不知是否也該跟進？

原PO文中說，自己有一些一起專心定期定額買大盤股票的朋友，日前其中有位朋友說「他有一部分錢拿去買加密貨幣」，雖然投入的錢不多，但有幾支幣狂漲，「翻倍都是小事，還有翻超過10倍的」，原PO表示，去年年底買的0050都沒有這麼漲這麼兇，所以有在考慮是不是也要跟進朋友去買加密貨幣。

看完貼文的網友們，就紛紛留言回應勸原PO說，「妳懂加密貨幣嗎？」、「如果妳不懂，那我勸妳永遠不要碰，不然妳連機制都不懂，到時候只有當韭菜的份」、「不需要看同事賺就羨慕，妳跟他是不同的個體，有不同的方式」、「沒有本錢不用妄想一步登天，除非想要所有積蓄全部丟水溝學一個教訓」、「有機會會漲幾10倍沒錯，但跌也是一樣兇狠」，也有人起鬨說「All In了啦」、「買啊買爆，通通砸下去」。

有人分享親戚投資加密貨幣慘賠的前車之鑑說，「真的不要！我有個表弟玩的時候最高曾經賺500萬元，最後倒賠200萬元，那時他根本沒辦法睡覺，一直被銀行催帳，整天在公司加班假日還去打工」。

加密貨幣

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