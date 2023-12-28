別以為有能力去改變對方「結婚後更不可能」！ 律師：婚前確認好也許長痛不如短痛

張兆志與許允樂的離婚，是對於要不要生小孩有完全相反的堅持，女方也為當媽媽的心願而在婚姻中淚流滿面，最後雙方和平的簽字離婚（新聞詳留言）。

對於婚姻，我只希望結婚後能走到人生的盡頭，離婚向來不是我的選項，所以，我在結婚前也是「考慮」或是「被考慮」了很久，最後確定新娘後，才在上帝面前誓約，戴上戒指。

我鼓勵在婚前要談清楚，如果在結婚前沒能解決的「大事」，在未來通常都會成為離婚的導火線。

我向來不認為我們有能力改變對方，結婚後更不可能。

除非是上帝改變了我！

就如同男方希望結婚後跟公婆同住，女方想要享受兩人世界，兩人沒有共識要共同接受其一，那勢必會有一番大戰。

如果男方不想有小孩，女方一定要有小孩，這兩個選項沒有辦法並存，那結婚後勢必會有一方會「很痛苦」，離婚也就不遠了。

如果明知雙方的堅持，最後必定要離婚，那還要結婚嗎？

太太期待先生會想要小孩！

先生會等待太太沒想要小孩！

如果從相識就如此，何不決定是否要小孩後再結婚？

沒結婚，也許不會這麼痛苦。我不了解為什麼兩個這麼相愛的人，為何明知對方也很堅持，卻要結婚後在婚姻中痛苦？或許是抱著一絲改變的希望？

也許這就是人生。

但我相信，在結婚的前一刻，發現有重大問題沒有解決，寧可等一等，緩一緩在結婚。如果真的不適合結婚，那就做朋友，也許會痛，但是長痛不如短痛，不是嗎？

平和的離婚分手，雙方還是朋友，值得慶幸。

婚前，確認不適合而未結婚，勇氣更值得尊敬。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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