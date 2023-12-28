快訊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

私刑正義？國三生遭割喉亡 女學生被肉搜怒嗆：我又沒錯是在「擊敗」什麼

別以為有能力去改變對方「結婚後更不可能」！ 律師：婚前確認好也許長痛不如短痛

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
張兆志(右)和許允樂因為生子計畫不同，決定放下過去承諾各奔東西。圖／摘自臉書
張兆志(右)和許允樂因為生子計畫不同，決定放下過去承諾各奔東西。圖／摘自臉書

張兆志與許允樂的離婚，是對於要不要生小孩有完全相反的堅持，女方也為當媽媽的心願而在婚姻中淚流滿面，最後雙方和平的簽字離婚（新聞詳留言）。

對於婚姻，我只希望結婚後能走到人生的盡頭，離婚向來不是我的選項，所以，我在結婚前也是「考慮」或是「被考慮」了很久，最後確定新娘後，才在上帝面前誓約，戴上戒指。

我鼓勵在婚前要談清楚，如果在結婚前沒能解決的「大事」，在未來通常都會成為離婚的導火線。

我向來不認為我們有能力改變對方，結婚後更不可能。

除非是上帝改變了我！

就如同男方希望結婚後跟公婆同住，女方想要享受兩人世界，兩人沒有共識要共同接受其一，那勢必會有一番大戰。

如果男方不想有小孩，女方一定要有小孩，這兩個選項沒有辦法並存，那結婚後勢必會有一方會「很痛苦」，離婚也就不遠了。

如果明知雙方的堅持，最後必定要離婚，那還要結婚嗎？

太太期待先生會想要小孩！

先生會等待太太沒想要小孩！

如果從相識就如此，何不決定是否要小孩後再結婚？

沒結婚，也許不會這麼痛苦。我不了解為什麼兩個這麼相愛的人，為何明知對方也很堅持，卻要結婚後在婚姻中痛苦？或許是抱著一絲改變的希望？

也許這就是人生。

但我相信，在結婚的前一刻，發現有重大問題沒有解決，寧可等一等，緩一緩在結婚。如果真的不適合結婚，那就做朋友，也許會痛，但是長痛不如短痛，不是嗎？

平和的離婚分手，雙方還是朋友，值得慶幸。

婚前，確認不適合而未結婚，勇氣更值得尊敬。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

離婚 結婚 婚姻 小孩 張兆志

延伸閱讀

0056今年光配息報酬高達9％多…資本利得40幾％！ 專家讚：薑還是老的辣

00937B市價向淨值靠…投資人不再買貴！ 專家：資本利得空間大難怪溢價也瘋搶

00919、聯發科（2454）為何除息前就能買進？ 專家「五思考因素」：選這個免考慮

屁孩玩火導致家樂福中原店燒掉 總座：不對肇事者求償

相關新聞

別以為有能力去改變對方「結婚後更不可能」！ 律師：婚前確認好也許長痛不如短痛

如果男方不想有小孩，女方一定要有小孩，這兩個選項沒有辦法並存，那結婚後勢必會有一方會「很痛苦」，離婚也就不遠了。

他聽保險公司的話安裝行車記錄器 警報一直響、保險費狂飆

行車記錄器似乎是個不錯的方法，可以減少、甚至消除客戶事故發生率的…

白血病沒有保障、食道癌病患卻買得到保險 揭開業者不能說的秘密

保持健康只有一種方法，但生病的方式有很多種。因此，患有癌症、心臟病和其他無法保險的病患，對保險公司的成本存在很大的變異性…

10年在職場未升遷可能是自己的問題最大？ 她：選擇怨天尤人或在專業上充電

公司的重用、栽培與否，非操之在自己。但要不要厚植自我實力，完全可以憑一已之力。

大數據失靈！ 她駕駛記錄一塵不染 專家教一招輕易戰勝保險公司

有些祕密是大數據永遠也無法發現的，還有一些祕密的挖掘成本太昂貴，即使技術算法而變得免費，或至少價格非常低廉，但這種說法可能誇大了。…

為退休做準備！各家銀行預開型信託比一比 留意「55歲以上」門檻規定

自從出了兩本「安養信託」的相關書籍之後，筆者經常被問到有關信託的大小事。最常被問到的就是「我也知道信託很重要，必須及早進行規劃。但，我腦袋裡的想法太多，還沒有整理得非常清楚，怎麼能跟銀行去談呢」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。