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10年在職場未升遷可能是自己的問題最大？ 她：選擇怨天尤人或在專業上充電
別人不哉培你你要哉培自己
上一篇的阿華在同一崗位10年之久，遲遲沒有獲得升遷。向公司高層發難之後，也沒有得到任何正面回應，沒有Plan B的他，只能摸著鼻子乖乖做下去。
公司的重用、栽培與否，非操之在自己。但要不要厚植自我實力，完全可以憑一已之力。
10年的時間裡，是日復一日沒有靈魂的重覆庶務？還是把工作做到極致，日漸積累出跟別人的差異化？都取決於自己。
在不被公司重視的同時，是忙著怨天尤人、自我放逐？還是在專業上充電？亦或花時間培養其他專長？
你平日做了什麼準備，決定你有沒有向上「叫板」的本錢。
有本錢的叫板才能好好談判，沒本錢的叫板只會自取其辱。
別人不哉培你，你要懂得哉培自己。
如果自己都不栽培自己，別人不栽培你，又能怪得了誰？
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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