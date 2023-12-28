他聽保險公司的話安裝行車記錄器 警報一直響、保險費狂飆

「顛覆」汽車保險？

行車記錄器似乎是個不錯的方法，可以減少、甚至消除客戶事故發生率的私有訊息。因此，保險公司大力宣傳，想說服現有客戶以及新客戶都安裝記錄器，這也不足為奇。

前進保險公司於一九九八年推出快照計畫(Snapshot program)，很快，每間大型保險公司都效仿了這個作法，推出以客戶數據換取較低費率的產品。科技新創公司像Metromile 和Cuvva 也出現了，它們承諾會按日、按里程和安全度來調整費率，希望能「顛覆」汽車保險。

我們仍在等待這場偉大的顛覆。截至二○一八年，納入駕駛距離、駕駛品質或兩者皆有的保單，也就是所謂的「使用量計價保險」，僅占美國市場的五％─相比起十年前趨近於零的占有率，已經有了顯著提升，但仍遠未占據市場主導地位。

優良駕駛保費上漲

網路評論指出，這種保險未能主導市場的部分原因在於，就算有保險公司的保證，即使你是一個良好駕駛人，還是可能會導致保費上漲。

如果定價演算法最終導致優良駕駛的費用上升，甚至只要人們認為有漲價的可能，一些優良駕駛就可能會遠離這種保險。也就是說，也許大數據沒有我們想像中那麼聰明。(關於這個話題，Reddit 還有則更生動的評論：「室友用了前進保險的行車記錄器，他的保險費狂飆，他的煞車不太靈敏，所以他得猛踩煞車，然後那東西就會發出警報聲。我經常開玩笑說『保費又漲了』，然後我們一起大笑。只是等帳單一來，就笑不出來了。」)

本文出自《揭密保險》 另一個更深層次的問題(與選擇問題無關)可能是，大多數客戶不願在他們車上安裝記錄器，因為讓保險公司或其他人這麼了解你，就像老大哥(編按：Big Brother，出自小說《一九八四》的角色，象徵著極權統治對公民無時無刻的監控)一樣，感覺很可怕。

這可以解釋為什麼美國一家大型保險公司的兩個經濟學家對行車記錄器所做的研究中(不管Reddit 評論發表了什麼意見)，發現只有二○％的駕駛人選擇參與這個計畫，儘管他們估計這種記錄器可以使客戶減少七％的保費。

這與皮尤研究中心(Pew Research Center)於二○一六年所進行的一項調查結果一致，該調查發現，如果要求安裝行車記錄器，有四五％的美國人會拒絕保險公司的折扣優惠(事實上，三七％的人表示他們會接受這項交易，遠高於目前的五％)。

監控駕駛行為

雖然有些人認為，至少對他們來說，折扣不會持續很久(因為我開車的方式像個瘋女人)，但對大多數人來說，這種方式太過侵犯隱私，如同小說《一九八四》一樣。

如果可以根據手機數據追蹤我們的活動，那麼好事達保險知道我們的位置又有什麼關係呢？但至少目前為止，對於保險公司像老大哥般監控你駕駛行為的恐懼，讓汽車保險公司無法透過更好的資訊解決選擇問題。

如果客戶「不喜歡」商業行為，這些行為就可能對業績不利─例如「使用量計價保險」的失敗。即使某些事情能夠解決選擇問題，如果對業績不利，企業也不會去做。

這表示即使保險公司沒有任何法律限制，也可能不去充分利用手中客戶的一切資訊，放棄賺錢的機會。有時「對一切定價」似乎很過度干涉或不公平，在這種情況下，保險公司可能會允許讓選擇問題持續存在，因為它們認為與解決選擇問題相比，公關成本超過了從更多資訊中帶來的效益。

因此，有時私有訊息會一直存在於保險市場上，不是因為保險公司無法得知所有資訊，而是因為「不要讓人覺得毛骨悚然」對生意來說更有利，即使這意味著選擇問題仍將繼續存在。

（本文出自《揭密保險》作者：利倫．艾納夫/ 艾咪．芬克爾斯坦/ 雷．費斯曼譯者：許可欣）

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