10年都未升遷該跟上層談判？ 專家：沒必殺技、想好退路…賣乖及掩藏不滿還是必要的
十年未獲升職怎麼辦
亞華在同一個公司、同一個職位已經超過10年時間了，這期間公司也經過物換星移，同事中有高升的，有位置調動的，只有亞華一直在原地踏步。
亞華自認才華沒有被看見，努力被漠視，心裡非常不平衡。眼看年底的升遷名單又沒有他，忍不住跟公司高層發難。
「為什麼你們不好好看我的表現呢？」
「比起你們從外面另外尋求的主管，在公司深耕已久的我，更了解這個產業，更了解這個組織的需求，也許是更好的人選呢？」
「我在這個公司已經投入了10年的青春，卻沒有得到應有的重視與栽培。」
亞華這一番直言不諱，近乎「叫板」的舉措，擺明了就是一種威脅，只不過不但沒有起到威嚇作用，得到的回應卻是不置可否。沒有升遷，甚至連安撫也沒有。反倒是洩露他對公司的有諸多不滿。
雖說，自己的權益自己當然要勇於於爭取。但是像亞華這樣沒有握有漂亮的底牌就輕易出手，其實並非明智之舉。
首先，都已經在同一個崗位10年了，同時期的人都獲得升遷，自己卻沒有任何機會，會不會是誤會了自己的能力，有可能自己沒有想像中的厲害。
其次，就算確實有幾分本事，但仍不為重用，會不會你所擅長的並不是這個組織所最倚重的？
最後，也許你真的本事出眾，也符合公司需求，仍不受青睞。有可能只是組織在發展用人時，有其他佈局的考量，而你成了那個被犧牲的角色。
不論是亞華屬於哪一種？都不是這公司看中的人。
如果一個公司十年都沒打算晉升你，除非此時此刻你手上握有公司非你不可的必殺技，否則公司並不因為你直言不諱的表態就改變心意。
沒有必殺技，也沒有想好退路，就貿然出手叫板其實是很危險的。萬一弄巧成拙，要資源要不到，反而打破了飯碗可就糟糕了。
口袋裡並沒有 Plan B的亞華，得不到公司善意回應，也只能摸摸鼻子，當作一切什麼都沒發生，一樣默默地在原崗位繼續原地踏步。
公司十年不升你應該怎麼辦？早該做好充足準備，有了Plan B才是談判的好時機。
當你需要這工作，大於這公司需要你，掩藏不滿、適度賣乖還是有必要的。
畢竟，跟面子相比，裡子跟肚子還是重要的多。
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