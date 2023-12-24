大通膨時代還是想提早退休？ 你可以試試Barista FIRE

摘要 1.Barista FIRE指的是從全職工作退休，繼續兼職工作。 2.此模式好處是能更快脫離高壓職場，同時繼續保有一份收入。 3.在正式踏上Barista FIRE計畫前，必須盡可能的儲蓄與投資。

你也想實現財富自由、提前退休嗎？在什麼都漲的大通膨時代，或許你得再多想想。比起完全退出勞動力市場，不妨考慮「半退休半兼差」的Barista FIRE計畫。

Barista FIRE是最務實的「早退選項」

Barista FIRE指的是從全職工作退休，繼續兼職工作。

此模式好處是能更快脫離高壓職場，同時繼續保有一份收入。

在正式踏上Barista FIRE計畫前，必須盡可能的儲蓄與投資。

它結合了兼職工作的福利、與退休的自由，同時，也不用過得特別節儉，因為兼職的收入，能大大地縮短為了提早退休，而儲蓄或投資累積凈資產的時間。因此，對許多人來說，這是一個相對容易，在年輕時實現提早退休的選項。

2012年，作為FIRE運動的先驅，34歲的道元（Sam Dogen）手握300萬美元的淨資產，退出全職職場。在這之前，他曾在高盛和瑞士信貸銀行有過十年的工作經歷，並經營個人理財部落格Financial Samurai（金融武士）。

他表示，Barista FIRE適合那些想踏進退休泳池試試水溫，但不確定是否要全面退休的人。簡單講，在你正式踏上Barista FIRE計畫前，必須盡可能的儲蓄與投資，累積你提前退休的籌碼。

對有伴侶的人來說，讓其中一位配偶繼續工作也是個選項，因為「階段性」實現FIRE的目標，比貿然一步到位更為安全。

此外，許多Barista FIRE的實踐者，會搬到到生活日常支出成本較低的城市，只讓孩子就讀公立學校，甚至很多人選擇不生小孩。因為一邊養育孩子、一邊提前退休幾乎是不可能的事，道元也是其中的代表之一。

通膨讓提早退休者重返職場

2023年，45歲的道元被迫脫下退休身份，因為熟悉財務規劃的他知道，在通貨膨脹飆升的情況下，他必須重返工作崗位，才能負擔6歲兒子與3歲女兒的生活費用。據他估算，支援他們到大學期間，其花費可能高達150萬美元。

根據英國《每日郵報（DailyMail）》報導，道元並不孤單，根據薪資服務公司 Paychex今年的研究，美國約有6分之1的退休者，相當於數以百萬計的勞工，現在正在考慮重返工作崗位。有的人是出於需要，有的則覺得退休太無聊。

財務管理公司Achieve Wealth Management的財務規劃師利特曼（Samuel Lichtman）表示，從好的方面來想，那些在中年階段不得不重返職場的人，還有足夠的時間，重建安全的財務規劃。他也提醒，最重要的是：「不要在精神上退休，你必須保持忙碌，學習一項新技能或當志工，保持敏銳。」

事實上，根據保險公司F&G的調查，有50%的退休人員正在考慮「不退休」，因為他們喜歡工作帶來的智力挑戰與刺激，36%的人認為退休後缺乏目標。

如果你是很積極想要實現財務獨立、提前退休的「年輕人」，Barista FIRE是一種中庸的選項，它還能確保你的生活過得有意義而非窮忙。

請記得，在考慮兼職工作時，先傾聽自己的心聲，優先想想你真正的志趣所在。如此一來，工作就不會像全職工作一樣痛苦，才能真正從心態上享受提前退休的美好。

資料來源：Business Insider、Financial Samurai、每日郵報、F&G、Wealthprofessional

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