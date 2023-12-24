不會投資！高中生笑她「比阿公還不如」 網友推薦1投組：多頭漲勢猛

不少人資產的重要來源，就是靠投資打造被動收入，一名女網友表示，從小到大她接收到的教育就是「股票可能會讓人賠到跳樓」，因此只會存錢，把薪水放在銀行裡面領利息，結果竟被她的高中生親戚嘲笑：「比阿公那輩還不如」，讓女網友打算從2024開始認真學習買股票。貼文曝光後，也引起留言熱議。

原PO在Dcard發文表示，她父母都不會投資，家庭教育也一直反覆申誡投資有風險，所以自己長大賺了錢也只會存起來，甚至直到前年（2021）才知道，一樣是存錢，存到實體開戶的銀行跟存到數位帳戶利息差很多。

原PO接著表示，某天親戚聚會的時候聊到理財，她發現現在的高中生都很有想法，也敢於付諸行動，靠著網路二手拍賣用品、遊戲帳號等，就幫自己買了一台機車，甚至有些親戚才18歲，也都已經看好要買哪支股票了。

原PO說道，表弟發現她沒買股票後，還嘲諷說她只懂存錢，投資理財的等級比阿公那輩還不如，阿公30年前都知道買股票、固定領股息，她根本不算現代人，還是趕快找個有錢男人嫁了。原PO聽到此話後也受到激勵，心想2024開始要嘗試副業或是投資，並詢問眾網友有沒有推薦的標的。

對此，網友紛紛表示，「少年股神常常是上個月賺的，這個月吐回去」、「不要相信那些千萬存款或ETF唬爛文」、「我也是高中就開始投資理財，因為家人把我的壓歲錢拿去買股票，但我不會覺得自己比沒買股票的人厲害，任何事情只要想開始都不嫌晚，ETF自己慢慢爬文，投資不要隨意相信他人」。

另外，也有網友建議她，「我是100萬定存／100萬股市，股票就定期定額買市值型ETF（0050、006208）」、「股票也可能賠錢，妳這樣列感覺太理想了，ETF推0050＋00935，935集中科技股，多頭漲勢猛」、「新手我建議零存整付或活存、定存，股票基金等相對有風險，儲蓄險也是有風險（解約賠很多）、就看哪個比較適合妳」。

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