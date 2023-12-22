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超越8成同齡人！ 30歲志願役買房5年「淨資產700萬」　

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名志願役25歲買房，30歲淨資產便達到700萬。示意圖。聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影
有一名志願役25歲買房，30歲淨資產便達到700萬。示意圖。聯合報系資料照片／記者洪哲政攝影

許多人都將「買房」列入人生規劃，希望能擺脫「無殼蝸牛」的處境，但奈何現在買房不易。不過，就有網友分享他職業軍人的朋友，25歲時在中部買了一間大樓三房，並出租給別人，由於市值翻了1倍，朋友現在30歲淨資產大約700萬元，引發熱議。

一名網友在PTT以「30歲淨資產700萬很頂了嗎？」為題發文，提到自己有個朋友20歲時「簽下去」成為志願役，現在30歲還未退伍，5年前在中部買了一間大樓三房，目前都出租給外人，剛好房租都足夠支付房貸，加上現在房子市值翻漲1倍多，現在淨資產約有700萬元。

網友們認為這位職業軍人30歲就有這樣的資產，相當不錯，「還行啦，700萬不少了」、「如果家裡沒有給他資源，算很不錯了啊」、「不要養小孩可以過得算小舒適」、「打趴全台一堆30歲的人」、「買完房還有700萬？那算還不錯了」、「可以吧，同歲他是我的十倍」、「我覺得屌打台灣80%的人吧」。

不過也有網友抱持不同的看法，「有在投資的話只能算是普通」、「跟台積工程師差不多，碩畢退伍25歲，工作五年頂多1000萬，買個房就沒了」、「他拿700萬去滾，房子可以再買三間」。

根據「國軍人才招募中心」的薪資待遇顯示，二等兵每月3萬5320元，一等兵每月3萬7040元，上等兵每月3萬8770元，上述薪資包含本俸、專業加給和志願役加給。若順利升上士官，每月薪資則超過4萬元。

軍人 志願役 資產

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