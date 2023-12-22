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弟弟名下有三房…還剩兩間爸媽竟想抽籤決定誰繼承

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弟弟名下有三房…還剩兩間竟要靠抽籤決定誰繼承！ 律師提4個角度：媽媽背後的心痛與愛

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房產分配竟然靠抽籤分，這樣公平嗎？

一位網友分享，爸媽早在她國中時就已離婚，弟弟跟爸爸，她則跟著媽媽。時間來到現在，爸爸已經將三間房子給了弟弟，而媽媽名下則擁有兩棟房，不過一大一小市值相差約4倍。最近她與媽媽討論未來財產分配是，媽媽卻說會由姊弟倆「抽籤」來決定大、小房子的繼承權，這讓她有點難過，因為弟弟只是每年來探望1、2次，也不會負擔照顧媽媽的責任...

這件事情從原po的角度來看，並不公平？

但我感覺到媽媽背後的心痛與愛，期待兩個姊弟來發掘！

第一個角度

有媽的孩子像個寶；世上只有媽媽好

女人非到不得已，是不會離婚，非到不得已，是不會放棄照顧自己的兒子。

媽媽跟爸爸離婚，帶著原PO一起生活，我想對於女兒是呵護備至，同時也會想起他的兒子，平常「沒有媽媽」，手心手背都是肉，女兒在媽媽身邊很貼心，兒子在爸爸那裏不放心。

媽媽如果把全部或較多的財產給女兒，擔心兒子怨恨她一輩子。

媽媽如果把大房子給兒子，也感覺對不起女兒。

無法決定下，媽媽才會把決定權交給「上帝」，用抽籤的來解決！

第二個角度

爸爸的偏心，並不能說媽媽不愛你

原PO覺得不公平的起因，在於爸爸把三間房子給了弟弟，沒有給姊姊（原PO），可能有爸爸個人因素的考慮，但這絕對跟媽媽無關，況且爸爸媽媽都已經離婚，更不能混為一談！

媽媽並沒有偏心！

弟弟受有爸爸的贈與應該照顧爸爸，如果受有媽媽的贈與是否應該照顧媽媽？

在法律上，如果媽媽名下已經沒有財產了，弟弟與姊姊都要負擔照顧媽媽的責任！

如果弟弟接受媽媽房產的贈與，也建議寫「附負擔的贈與契約」，未來要負擔照顧媽媽的責任。

第三個角度

抽籤會是個好方法嗎？原po要如何面對？

媽媽決定抽籤，抽籤就是個好方法

在法律上，媽媽有權決定自己的財產給誰，所以：

1.了解媽媽決定抽籤的原因。

2.在跟媽媽說說自己的心情。

尤其是爸爸偏心，希望媽媽也能看到這一點，多照顧原po的心情。

3.財產拿得多未必是真幸福，反而不會努力奮鬥。

弟弟已經有了3間房，如果弟弟再抽到大間，弟弟可能不用再努力，做個快樂的躺平族，未必是對弟弟好。

4.如果真要抽籤，抽籤結果弟弟抽到大間，建議媽媽寫遺囑來分配，因為未來媽媽如果長命百歲，需要足夠的金錢，房產放在手中比較安全，弟弟也比較會回來看「媽媽」。

5.如果弟弟抽到小間，請寫附負擔贈與契約，確保弟弟未來會負擔扶養責任，而原po也取得較大間，更能照顧媽媽。

第四個角度

時間才是無價的，比金錢可貴

對媽媽來說，房子其實是最不重要的東西，最重要的就是子女。

媽媽用她的青春歲月換得的房子，無條件要贈與子女，而沒有伸手向子女要錢，媽媽是不是很偉大？

像蘇律師的媽媽已經不在了，我會想，如果能用一棟千萬房子，換1天在跟媽媽相處的時光，我願意。

時光無價！

珍惜現在有媽媽的時光，有媽的孩子像個寶

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

爸爸 離婚 房產 遺囑 繼承權

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