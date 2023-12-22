弟弟名下有三房…還剩兩間竟要靠抽籤決定誰繼承！ 律師提4個角度：媽媽背後的心痛與愛
房產分配竟然靠抽籤分，這樣公平嗎？
一位網友分享，爸媽早在她國中時就已離婚，弟弟跟爸爸，她則跟著媽媽。時間來到現在，爸爸已經將三間房子給了弟弟，而媽媽名下則擁有兩棟房，不過一大一小市值相差約4倍。最近她與媽媽討論未來財產分配是，媽媽卻說會由姊弟倆「抽籤」來決定大、小房子的繼承權，這讓她有點難過，因為弟弟只是每年來探望1、2次，也不會負擔照顧媽媽的責任...
這件事情從原po的角度來看，並不公平？
但我感覺到媽媽背後的心痛與愛，期待兩個姊弟來發掘！
第一個角度
有媽的孩子像個寶；世上只有媽媽好
女人非到不得已，是不會離婚，非到不得已，是不會放棄照顧自己的兒子。
媽媽跟爸爸離婚，帶著原PO一起生活，我想對於女兒是呵護備至，同時也會想起他的兒子，平常「沒有媽媽」，手心手背都是肉，女兒在媽媽身邊很貼心，兒子在爸爸那裏不放心。
媽媽如果把全部或較多的財產給女兒，擔心兒子怨恨她一輩子。
媽媽如果把大房子給兒子，也感覺對不起女兒。
無法決定下，媽媽才會把決定權交給「上帝」，用抽籤的來解決！
第二個角度
爸爸的偏心，並不能說媽媽不愛你
原PO覺得不公平的起因，在於爸爸把三間房子給了弟弟，沒有給姊姊（原PO），可能有爸爸個人因素的考慮，但這絕對跟媽媽無關，況且爸爸媽媽都已經離婚，更不能混為一談！
媽媽並沒有偏心！
弟弟受有爸爸的贈與應該照顧爸爸，如果受有媽媽的贈與是否應該照顧媽媽？
在法律上，如果媽媽名下已經沒有財產了，弟弟與姊姊都要負擔照顧媽媽的責任！
如果弟弟接受媽媽房產的贈與，也建議寫「附負擔的贈與契約」，未來要負擔照顧媽媽的責任。
第三個角度
抽籤會是個好方法嗎？原po要如何面對？
媽媽決定抽籤，抽籤就是個好方法
在法律上，媽媽有權決定自己的財產給誰，所以：
1.了解媽媽決定抽籤的原因。
2.在跟媽媽說說自己的心情。
尤其是爸爸偏心，希望媽媽也能看到這一點，多照顧原po的心情。
3.財產拿得多未必是真幸福，反而不會努力奮鬥。
弟弟已經有了3間房，如果弟弟再抽到大間，弟弟可能不用再努力，做個快樂的躺平族，未必是對弟弟好。
4.如果真要抽籤，抽籤結果弟弟抽到大間，建議媽媽寫遺囑來分配，因為未來媽媽如果長命百歲，需要足夠的金錢，房產放在手中比較安全，弟弟也比較會回來看「媽媽」。
5.如果弟弟抽到小間，請寫附負擔贈與契約，確保弟弟未來會負擔扶養責任，而原po也取得較大間，更能照顧媽媽。
第四個角度
時間才是無價的，比金錢可貴
對媽媽來說，房子其實是最不重要的東西，最重要的就是子女。
媽媽用她的青春歲月換得的房子，無條件要贈與子女，而沒有伸手向子女要錢，媽媽是不是很偉大？
像蘇律師的媽媽已經不在了，我會想，如果能用一棟千萬房子，換1天在跟媽媽相處的時光，我願意。
時光無價！
珍惜現在有媽媽的時光，有媽的孩子像個寶
◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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