她20萬存銀行被嫌傻！ 男友提議放兩個月「領出來交給他保管」

把錢存在活存真的算是個傻子嗎？一名女網友抱怨說，她最近開了銀行新帳戶，而且存了一筆20萬進去，但男友卻罵她很傻，「把錢拿去存活存」，還要她把錢領出來給他保管，她表示，儘管知道男友有被動收入，但還是覺得不太妥當，並發文問說「難道用台幣活存儲蓄真的很怪嗎？」

原po在Dcard上發文表示開了新戶頭，兩個月3.25％的年利率覺得很划算，但男友卻認為這筆錢放到股市很快就有4.5%以上的利潤，甚至叫她拿完兩個月的高利後，把錢領出來交給他保管。

她表示知道男友一向喜歡用投資的方式來賺被動收入，但目前兩人資金還是分開的，她也覺得男女朋友階段，錢的部分不要混在一起談比較好。然而經過這次事情她心裡已經有了不舒服的感覺，自己的錢要怎麼運用是自己的事，不太懂男友為了這件事跟她吵架是什麼意思，「難道用台幣活存儲蓄真的很怪嗎？」

網友們紛紛回應，「不怪啊，妳自己的錢想怎樣投資關他屁事？而且活存的優點是可以隨時拿去應急，股票不能啊」、「妳可以領出來，但是絕對不要給他保管！錢一定要在自己戶頭裡面」、「這件事其實也可以去評估未來家庭共識有沒有一樣」。

另有人勸她，放完領出來自己放股市，不要交給其他人，再怎麼樣自己的錢自己保管，「但不得不說放股市是真的算快，我都放著等配息。」還有人直言，每個人價值觀念不同，「我是保守派也是偏好活存或是定期定額投資，用妳覺得好的方式就好，如果信任他，也可以撥一點給對方看他怎麼操作。」

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