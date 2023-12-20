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定存還是ETF？全家因6萬塊快鬧翻 父放豪語：一天內翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
ETF時下正夯，一網友家庭正煩惱如何投資妹妹賺的6萬塊，爸爸表示自己能「一天翻倍」。 示意圖／Ingimage
ETF時下正夯，一網友家庭正煩惱如何投資妹妹賺的6萬塊，爸爸表示自己能「一天翻倍」。 示意圖／Ingimage

手邊的錢除了「節流」外，也要懂得利用投資理財進行「開源」，各種投資方式的效益都有所不同。不過，一名網友與父母因妹妹的6萬塊應該移往銀行高利率活儲，還是投入ETF而吵得不可開交，讓他感嘆：「為了這六萬塊，全家快鬧翻」。

一名網友在Dcard發文提到，大一的妹妹先前開畫展賣畫賺了錢，由於妹妹對於投資理財不熟悉，因此原PO覺得這筆6萬塊應當放在銀行裡最安全，因此幫她找了利息高達6%的活儲。然而，父母卻責備原PO「不懂用錢」，認為放在銀行會慢慢被通膨吃掉，應當投入ETF，更直言：「這筆6萬塊一天內可以變成12萬」。但原PO認為，ETF並非穩賺不賠，應當要看狀況，且現在全家已經因妹妹的6萬塊，已經快鬧翻了。

網友們對於原PO爸爸「一天翻倍」的說法感到震驚，「蛤所以你爸媽有什麼操作可以一天翻倍？」、「一天翻倍，巴菲特都自嘆不如」，但也有網友認為能投入ETF，「6%只有短期存不久。如果只要開口你爸能隨時匯款金援，那當然全丟股市沒問題」、「雖然你說你妹不懂股市，ETF這種相對穩定，賠應該也不會賠太多體驗一下投資也是不錯」。

一些網友認同原PO應當把這筆錢存銀行，「六萬很少欸，又不是二十萬，還不如活存當緊急預備金，你妹妹到時候畢業想搬出去、旅遊都可以用」、「現在當然是存活存啊，台股萬七欸，你爸要買ETF？要也是明年選舉完再撿吧」。

不過，更多網友們覺得，無論是活存或投ETF，這筆錢是妹妹的，應該讓她自己決定，並學習理財，「為什麼哥哥姊姊甚至爸爸媽媽都喜歡幫自己弟弟妹妹子女做任何決定？」、「都不是你們的錢，也可以吵成這樣」、「推薦原PO請妹妹自己評估你推薦（將來活存6%）跟你們爸爸推薦（投ETF）的方案她自己覺得怎麼樣」、「6萬可以分配做不同操作啊，不過建議最後決定給你妹自己做，不然虧錢怪你們就不好了，這也是訓練妹妹理財觀的好機會。」

ETF 台股 通膨

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