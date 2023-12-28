白血病沒有保障、食道癌病患卻買得到保險 揭開業者不能說的秘密

成本有很大變異

亨德倫的論點有兩個關鍵要素。首先，正如他所說，保持健康只有一種方法，但生病的方式有很多種。因此，患有癌症、心臟病和其他無法保險的病患，對保險公司的成本存在很大的變異性。

運氣好一點的話，一個心臟病患者只要服藥、注意飲食並定期鍛鍊，就可以保持健康、免於住院。反之，他很有可能頻繁進出醫院，最終需要進行多次心臟繞道手術，產生數十萬美元的費用。同樣地，在癌症患者選擇放棄積極治療時，保險公司的支出成本就不高，畢竟許多化療藥物的每月費用高達數萬美元。

本文出自《揭密保險》 其次，亨德倫論點中同樣重要的是，患有心臟病和癌症的患者，比健康人更清楚自己未來的醫療費用可能會是多少。在亨德倫的模型中，當病患清楚知道自己未來的醫療費用，且預期未來花費不高的人選擇退出保險，這個保險市場就會瓦解。

雖然藍十字保險公司(Blue Cross)可以輕易發現你過去是否曾經患有癌症，但要找出你傾向於接受臨終關懷或是密集的化學治療，可能非常困難，或許甚至不可能。

理賠與否的「角力賽」

亨德倫不僅在他的博士論文中提出了拒絕理論，還以巧妙的方式測試了這個理論。他採用調查問卷蒐集人們現有的醫療狀況，同時也詢問了一系列與受訪者未來相關的問題，包括他們認為自己在未來十年內生存下來的機率。

確地預測自己的死亡；事實上，他們的預測比精算師使用的模型更準確。除非保險公司可以雇用讀心師來輔助統計師，否則仍然會存在私有訊息，對患有既有病症(如中風或癌症)的人提供保險時就可能賺不到錢。

此時，你可能會好奇為什麼有些人最終無論用任何價格都無法買到保險，而其他人可以在保險公司明知保障對象是(在它們看來是)壞客戶的情況下，只要付「過高」的價格，就可以買到保險？

正如選擇的一般性問題，這是一場角力賽，客戶對保險的重視程度以及保險公司的預期支出在互相競爭。對於像白血病這樣的疾病，當私有訊息占有主導地位，保險公司就不會為患者提供保障。對於像食道癌這樣的疾病，將風險轉嫁給保險公司的價值，超越了潛在客戶可能擁有的自我認知，所以病患還是買得到保險。

（本文出自《揭密保險》作者：利倫．艾納夫/ 艾咪．芬克爾斯坦/ 雷．費斯曼譯者：許可欣）

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