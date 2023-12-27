大數據失靈！ 她駕駛記錄一塵不染 專家教一招輕易戰勝保險公司

有些祕密是大數據永遠也無法發現的，還有一些祕密的挖掘成本太昂貴，即使技術算法而變得免費，或至少價格非常低廉，但這種說法可能誇大了。有時候，他們的預測確實成真了，但新技術只會吸引科技樂觀主義者，其他人則覺得反感，或覺得侵犯隱私─寧願多付一點保險費，以換取保險公司不干涉我們的事情。

讓我們回到艾咪的「祕密」，她是一名糟糕的司機，但由於她幾乎不開車，因此沒有發生事故。只要她繼續讓樂於助人的丈夫接送，或是自己騎自行車，那麼保險公司繼續對她收取低保費也沒有問題，她過去的事故率足以預測她未來的事故率。

然而，假設她開始駕車通勤上班，就保險公司而言，艾咪的駕駛紀錄一塵不染，仍然是一位優秀的駕駛。但艾咪知道她的預期成本增加了一個等級，並可能主動調整她的保險範圍。

本文出自《揭密保險》 解決艾咪的風險被錯誤歸類的問題，一個看似理所當然的解決方案，就是按駕駛里程收取汽車保險費。這個想法已經存在了一段時間：諾貝爾經濟學獎得主威廉．維克里(William Vickrey)於一九六八年在針對拍賣設計的研究中，列舉了按里程收取汽車保險費用的優點。

在當時，這仍處於理論探討階段，按英里計費的保險可能是不切實際的，它要求至少定期與公司核對里程表，這太貴也太麻煩了。同樣的情況也可以應用在每月追蹤健康狀況：它能提供更詳細的訊息，但這也不值得─花費太高，而且麻煩。

如今，我們無法輕易解釋為什麼還沒有按里程計費的保險方案。現在已經可以在汽車電腦中安裝行車記錄器，不只能捕捉你行駛的距離，還可以記錄駕駛時間、地點和駕駛方式。你超速了嗎？經常猛踩煞車嗎？是在尖峰時段開車(有很多車輛可能會相撞)，還是在中午或凌晨兩點開車呢？在凌晨兩點開車的時候，附近沒有其他車輛，但你可能會打瞌睡。

行車記錄器可能有助於改善選擇問題，對於經常開車和必須在交通尖峰期通勤的司機收取較高的費用，同時也能約束不良駕駛行為：同一位駕駛人可以選擇放慢速度，或在不同的時間出門，以降低其保險費率。

你的智慧型手機也可以輕易取得這些數據，手機也和行車記錄器一樣具有「遠程資訊服務」，此外還能偵測開車時的手機使用情況，這也是事故的重要預測因素。當然，只要買一部便宜的手機並把它留在家裡，就可以輕易地戰勝保險公司。

（本文出自《揭密保險》作者：利倫．艾納夫/ 艾咪．芬克爾斯坦/ 雷．費斯曼譯者：許可欣）

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