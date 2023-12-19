遺產他憑什麼分…沒養過一天爸爸？律師：真正該在意如何能拿到多一點

近年來筆者處理不少關於遺產繼承、免除扶養義務...的案件，裡面都涉及到一個共同的事實，就是子女在父母親離婚後，就沒有再和沒有監護權（親權）的那一方見面了。

而在若干年後，當這些親屬們，因為要處理一些法律問題，而必須再相見時，其中涉及的狀況，並不單只是「法律」就能處理好的。

多年不見的原因當然很多元，不可一概而論。

有些案例中，是該父母親，在離婚前就不怎麼照顧家庭，也沒在管小孩的生活費、教育費要從哪裡來？在離婚後，自然更不會把小孩放在心上。

也有些家庭，是因為上一代的因素，父母之間未必能好聚好散！或是父母彼此，不想再和對方有任何接觸，連帶著，小孩也就沒有再跟自己的父母有任何聯繫了。

而在多年後，當子女再接到父（或母）親的消息時，一種情況是因為收到社會局的通知：「Ａ小姐，你爸爸現在被安置在Ｂ安養機構，要請你出機構的錢～」此時，這位子女（至少找到筆者這裡尋求協助的）通常是不願意出錢照顧這位最熟悉（？）的陌生人，因此來討論如何免除或減輕扶養義務（筆者甚至也有處理過，子女是在父母身故後，收到社會局行政處分通知，要求繳清父母親生前住長照機構的費用，若不履行，會被社會局移送行政執行的案例）。

另一種情況，則是今天想分享的，孩子接到久未聯絡的手足通知：「Ｂ先生，貴我雙方的共同法定繼承人（父親），業於民國某年某月某日辭世，請台端和本人聯繫，洽談後續遺產繼承事宜。」

試想，如果是你，接到上面內容的存證信函，你是怎麼想的？又會怎麼做呢？

「感覺天上掉下來了一份禮物！這麼多年來，父親沒照顧我，至少還有留遺產給我，算他有良心！」

或是，

「這些年來，我們彼此都沒有對方的訊息，但我還有母親相依為命，互相照顧。父親離開了，我也不想和他有任何關係，他的財產就留給照顧他的那個手足（法律上，我的兄弟）好了！我分媽媽的，他分爸爸的，也算公平！」

哪個比較接近你心裡的答案呢？

筆者就曾承接過一個案件，主人翁在父母於他三歲左右時離婚。

或許是當年，也沒有會面交往權（探視權）的觀念;也有可能，兩位大人當初就是不想再見對方了，因此父母親約定好，兩個兄弟，一個三歲，一個一歲，一人帶走一個，就這麼分道揚鑣，各過各的了！

四十多年後，帶著大哥的父親先過世了。

大哥按著順序，處理好父親的身後事、遺產稅申報與繳納之後，當面臨遺產繼承問題時，才驚覺「父親名下的繼承人，還有那個四十多年沒見面的弟弟！而今天的遺產繼承，因為父親沒有遺囑（或遺囑信託），因此不能跳過弟弟直接自己處理並繼承全部遺產......」

而這麼多年沒接觸，大哥也不想要自己直接到戶政調出來的戶籍謄本資料上，弟弟的戶籍地址去找他談（畢竟要從何談起？對方是個什麼個性的人？兩個幾乎從未相處過的人，真不知道要如何互動？）

因此，這位大哥就來找我討論以下問題了：

「他沒養過爸爸一天，憑什麼分遺產？」

「畢竟這些年來，都是我在陪伴爸爸，照顧他的身體，陪他看醫生，送他最後一程，處理大小事......那個人，什麼都沒做啊！」

「王先生，我想法律上，畢竟兩位都是父親的兒子，因此都是法定繼承人，都有繼承權。就像未來，如果母親身故了，你也有繼承權一樣。」我想這些法律規定與道理，王先生也知道，他只是不平，憑什麼對方可以分配一半？

「而你真正在意的是：如何才能多分一點？對嗎？

畢竟這麼多年來，在父親這邊，你的付出確實也是比弟弟多。」我直接道出他心中的想法。

「對！我也沒有不分給他，我只是覺得平分不公平。」王先生爽快地回答我。

「比較可惜的是，父親沒有趁還在世的時候，透過贈與、遺囑、保險、信託...等任何法律上的工具，安排分給你多一點。因此，我們今天就還是要先從兩位平分遺產的基準點，來討論這件事。」我和王先生分析目前的情況。

「我和爸爸都沒想到，他會走得那麼早啊～所以就沒有先安排了！而且我也不知道該怎麼和爸爸開口，結果就這樣了。」王先生的口氣透著無奈，但也是許多子女們的心聲。

我瞭解，因此，我們必須要找幾個，你可以從遺產多分配一些的理由，以下是一些可能的方向：

一、死因贈與：

父親是否曾在生前和你約定過，什麼財產在他過世之後要留給你？

而更重要的是，如果有說過，是否有留下相關的證據？證人也可以。

二、代墊的扶養費：

父親在世時，你是否曾為父親出一些醫療費用、機構、看護、生活費...等等開銷？以及處理身後事，給付喪葬費、塔位的費用？

你是否還有保留相關收據？

在符合一定的條件下，這些款項，你是可以要求弟弟共同分擔的！

三、照顧費：

民法有明文規定，如果爸爸曾受過監護宣告，而你是監護人，監護人是可以請求報酬的。因此這也可以提高一些，你可以要求分配的金額。

再者，即便你沒有請看護照顧父親，而是自己照顧，但是法院也曾有認同「親屬間基於親情的照顧付出，這樣的勞心勞力，也可以用金錢評價，比照一般看護人員的費用」因此可以向弟弟要求償還的案例。

「以上是現況下，幾個我們可以討論的方向。」我和王先生說明著，而他也若有所思的點點頭。

「但具體而言，我們可以爭取到哪些款項？還是要討論細節，還有你手上到底有哪些資料？是可以當作證據使用的。」我跟王先生補充著，畢竟畫虛無飄渺的大餅，不是我的風格。

「吳律師，我瞭解了，那我這邊有之前的一些收據、爸爸的遺產稅繳清證明書....您看我還需要給您什麼？」

「好的，王先生，那請你先給我看一下遺產稅繳清證明書...」

不知道，各位讀者是否能體會大哥的感受？

筆者能理解法律上與心態上，這兄弟倆各自的立場，但想基於一位多年訴訟律師的角色，出於我的觀察，善意提醒一下離婚父母們兩件事，而這兩件事有做到，我想對於大家的生活層面，會獲得更高的滿足：

一、探視權（會面交往權）：

請適度的讓孩子與沒有監護權（親權）的那位父母，也要有定期共處互動的時間，這是非常重要的。

尤其是，子女不只一個，父母各帶幾個的情況，請讓孩子們有認識互動的機會。

這是為孩子們好，也是為父母自己好。

離婚後，讓孩子還能擁有父母及手足的愛與支持，父母也不因離婚，就失去孩子。

未來在生活的各方面，大家才有機會在可能的範圍內，互相支援。

尤其是進入長照狀態的家庭，如果只有一位主要照顧者，他沒有專業支援及親屬可以共同分擔照顧責任時，會衍生諸多財產甚至精神心理層面的問題，希望大家深思。

二、財產傳承，請儘早規劃：

棺材裡裝的是死人，不是老人，雖然是老生常談，但是請採取具體行動，事先規劃安排好這件事。近期，又有一位僅50多歲的女藝人辭世，而50多歲，在即將步入超高齡社會的台灣，真的算年輕。

案例中的父親，如果他是想把所有財產（或多數財產）留給陪伴照顧他的長子，而他在生前有用過贈與（建議搭配附負擔贈與契約）、遺囑、保險、信託...甚至海外的規劃工具，安排兩個兒子可以分配的財產比例，或許今日，長子就不會感受到那麼的無助與忿忿不平了。

補充說明，父母們擔心的，財產給出去時，父母要擁有的掌控權保障，筆者手上也有透過律師、地政士（代書）、會計師、銀行、保險、信託、境外工具，可提供資產傳承規劃服務，可以協助做到這一點，就看每個家庭的需求，再提供不一樣的方案了。

◎內容已獲 明恩法律事務所-天使律師說故事 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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