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去北海道玩「3人房多加1位」費用不便宜！ 她：4人住一晚竟要台幣一萬

聯合新聞網／ 財經雪倫
飯店示意圖。來源／ingimage
飯店示意圖。來源／ingimage

日本北海道驚人的房價跟服務

日本飯店的接待人員通常不會講英文，房間一般是二人、三人，很少四人房，如果要加人，飯店的訂房平台也沒有備註欄可以說明。

我們是訂三人房，本來想入住當天再跟櫃枱講就好了，先前去日本的經驗，接待人員的服務都還不錯。

昨天看了 肉比頭Zoebitalk 入住北海道溫泉飯店，被日本飯店人員花錢找氣受的影片。

我今天趕忙跟北海道的飯店確認將入住的房間人數，要從三人改四人。

繼前二個月我花了N天，寫N次信跟打N次電話給預訂的日本連鎖飯店確認我真的有訂房後（他們一直說沒有這筆訂單，我後來傳預約單，他們才說有這筆）。

今天早上打電話到日本，跟電話的櫃檯人員有講沒通的結束對話。

晚上再打一次去日本飯店，再次跟櫃枱講我的訂單號碼，他還是說沒有收到，我在線上又再次寄預約單給他

他才說：「有這筆單」

我問他：「 可以改四個人嗎？」

他說：「要取消單！」

我說：「不～～不要取消！我要從三個人改四個人。」（我心想：那時候是北海道旺季，我好不容易訂到，我不要取消）

他請我線上等，我大約等了近十分鐘

他說，他會回我信

我剛收到信了，整個大傻眼！

天啊！住宿費用原本總價136,980日圓變成185,620日圓，直接增加快5萬日圓。

我計算機按很多次確認我沒有算錯，真的是增加1萬台幣左右，有夠離譜的；他們到底怎麼算的！等於一晚我多了快2500元，我住日本連鎖平價飯店，一晚要花一萬台幣，我真的是大盤子耶！（暈倒）

完了！還沒啟程，我就有不妙的預感了。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

北海道 日本 飯店 房間 住宿

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