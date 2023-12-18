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幫繳600多萬房貸…母親竟威脅遺產要給繼父的孫子！ 律師：其實媽媽有兩種恐懼

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

網友問大家：他的爸爸過世後，10多年前媽媽再婚，爸爸買給媽媽的房子還有房貸要繳，10多年來都由他付房貸，約600多萬已經還清，因為他結婚沒小孩，所以媽媽要求他未來的遺產留給他再婚配偶的「孫子」，這「孫子」跟他與媽媽都沒有血緣關係，如果他不照做，媽媽威脅要把爸爸買給媽媽的房子贈與給這「孫子」，那該怎麼辦？

我直覺發現，這位媽媽可能面對了2種恐懼！

1.對媳婦的恐懼

我們靜下來看待時間經過後，爸爸買給媽媽這棟房子會給誰繼承？

媽媽過世後，由繼父跟網友繼承各1/2，網友沒有小孩，如果也沒有兄弟姊妹，那麼這棟房子網友繼承的1/2將會給媳婦繼承。

媳婦對媽媽來說也是沒有血緣的！

所以，這位媽媽可能才會要求網友寫遺囑，把財產留給繼父的孫子，而且用威脅的手段！

2.目前婚姻的紅燈

也許媽媽目前婚姻出了一些狀況，所以必須「討好」目前他配偶的家庭，一再的跟兒子要求把網友的遺產給這位無血緣的孫子。

如何面對？

跟媽媽深度的談話，確認媽媽的真意

媽媽是否因為10年多的再婚生活，都跟再婚的家人在一起，跟網友（兒子）反而只有在過年的時候噓寒問暖？網友跟媽媽的感情需要多一點時間相處與溝通，讓媽媽回憶起過往的美好，深度對談，有一些事情要自然一點，網友才是媽媽的「兒子」，進而得知媽媽的真實意思，再來決定我們的行動。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 配偶 繼父 遺囑 婚姻 媳婦

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